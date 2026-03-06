Μουσικά Νέα 06.03.2026

Eurovision 2026: Ο Akylas και το «Ferto» συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη

Δείτε το βίντεο από την ξεχωριστή εμφάνιση στον Άγιο Μαρίνο και στο show «San Marino Song Contest»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το «Ferto» συνεχίζει το ταξίδι του στην Ευρώπη, με τον Akyla να κάνει μια ξεχωριστή εμφάνιση στον Άγιο Μαρίνο χτες, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, ερμηνεύοντας το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε στον Β’ Ημιτελικό του «San Marino Song Contest» που διοργανώνεται από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση SMRTV για την ανάδειξη της εκπροσώπησης της χώρας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

https://www.instagram.com/akylas__/

Διάβασε επίσης: Eurovision – Akylas: Η απάντηση για τα στοιχήματα – «Δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά»

Ο Akylas , τον οποίο η διοργάνωση του Αγίου Μαρίνου χαρακτήρισε ως «μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της νέας ελληνικής pop γενιάς» επισημαίνοντας ότι έχει μια «σκηνική παρουσία που μαγνητίζει», μίλησε σε εκπομπή του δημόσιου φορέα SMRTV για το «Ferto» και την ελληνική εκπροσώπηση. Επιπλέον, συνάντησε και συνομίλησε με τον εκπρόσωπο της Μάλτας στη Eurovision, AIDAN .

Δείτε την εμφάνιση του Akyla στον Άγιο Μαρίνο εδώ:

Ακόμη, ο Akylas έδωσε συνέντευξη σε εκπομπή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Ιταλίας, RAI , καθώς και σε εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, όπου μίλησε για το μήνυμα του τραγουδιού «Ferto» και την αγάπη του για τη Eurovision.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Πέφτει η Ελλάδα στα στοιχήματα – Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas

