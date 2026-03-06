Μουσικά Νέα 06.03.2026

Ο Νίνο ακυρώνει την αποψινή του εμφάνιση λόγω προβλήματος υγείας

Η ανακοίνωση του τραγουδιστή στα social media
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μέσα από μια ανάρτηση που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νίνοθέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους ότι δεν θα μπορέσει να εμφανιστεί στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου τραγουδά, την Παρασκευή 6 Μαρτίου. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης πραγματοποιεί αυτή την περίοδο εμφανίσεις μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη, ωστόσο για μία βραδιά θα απουσιάζει από το πρόγραμμα.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, ο λόγος της απουσίας του σχετίζεται με ένα μικρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί και τον υποχρεώνει να ξεκουραστεί για λίγο. Παρότι η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι σοβαρή, ο τραγουδιστής προτίμησε να πάρει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να αναρρώσει και να επιστρέψει σύντομα στη σκηνή με περισσότερη ενέργεια.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Ο Akylas και το «Ferto» συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη

Ο Νίνο διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι η απουσία του θα είναι προσωρινή, καθώς σκοπεύει να επανέλθει κανονικά στις εμφανίσεις του το βράδυ του Σαββάτου. Όπως ανέφερε, θέλει να είναι απόλυτα καλά για να μπορέσει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό και να χαρίσει στο κοινό μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και διασκέδαση.

Στο μήνυμα που δημοσίευσε, ανέφερε πως μια μικρή αδιαθεσία δεν του επιτρέπει να ανέβει στη σκηνή του THEAMA Athens μαζί με τους συναδέλφους του για τη συγκεκριμένη ημέρα. Παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται λίγη ξεκούραση ώστε να επανέλθει γρήγορα και να συνεχίσει κανονικά τις εμφανίσεις του από το Σάββατο.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε το κοινό του για την κατανόηση και τη στήριξη που του δείχνει πάντα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που λαμβάνει από τους θαυμαστές του.

Διάβασε επίσης: Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΝΙΝΟ πρόβλημα υγείας ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο album του Harry Styles

Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out στο στάδιο του Michael Jordan!

Διαζύγιο για τον Τριαντάφυλλο και τη Δήμητρα Σιαμπάνη μετά από 19 χρόνια γάμου

Eurovision 2026: Ο Akylas και το «Ferto» συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη

Ο Sebastian Bach τραγουδιστής των Twisted Sister μετά την αποχώρηση του Dee Snider

Η Hilary Duff επέστρεψε δυναμικά στα charts με το album «Luck… or something»

Μια Μέρα Φτάνει: Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της Νίκης Κοπίτα

Νύχτα εκτός ρυθμού: Η Καίτη Γαρμπή έκανε το καλύτερο ποδαρικό στο νέο project του ΡΥΘΜΟΥ 94.9

Οι BTS αποκαλύπτουν τη λίστα τραγουδιών του νέου τους album ARIRANG

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»