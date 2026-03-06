Ο Νίνο ακυρώνει την αποψινή του εμφάνιση λόγω προβλήματος υγείας

Μέσα από μια ανάρτηση που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νίνοθέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους ότι δεν θα μπορέσει να εμφανιστεί στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου τραγουδά, την Παρασκευή 6 Μαρτίου. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης πραγματοποιεί αυτή την περίοδο εμφανίσεις μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη, ωστόσο για μία βραδιά θα απουσιάζει από το πρόγραμμα.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, ο λόγος της απουσίας του σχετίζεται με ένα μικρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί και τον υποχρεώνει να ξεκουραστεί για λίγο. Παρότι η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι σοβαρή, ο τραγουδιστής προτίμησε να πάρει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να αναρρώσει και να επιστρέψει σύντομα στη σκηνή με περισσότερη ενέργεια.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Ο Akylas και το «Ferto» συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη

Ο Νίνο διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι η απουσία του θα είναι προσωρινή, καθώς σκοπεύει να επανέλθει κανονικά στις εμφανίσεις του το βράδυ του Σαββάτου. Όπως ανέφερε, θέλει να είναι απόλυτα καλά για να μπορέσει να δώσει τον καλύτερό του εαυτό και να χαρίσει στο κοινό μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και διασκέδαση.

Στο μήνυμα που δημοσίευσε, ανέφερε πως μια μικρή αδιαθεσία δεν του επιτρέπει να ανέβει στη σκηνή του THEAMA Athens μαζί με τους συναδέλφους του για τη συγκεκριμένη ημέρα. Παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται λίγη ξεκούραση ώστε να επανέλθει γρήγορα και να συνεχίσει κανονικά τις εμφανίσεις του από το Σάββατο.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε το κοινό του για την κατανόηση και τη στήριξη που του δείχνει πάντα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την αγάπη που λαμβάνει από τους θαυμαστές του.

Διάβασε επίσης: Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη

Δες κι αυτό…