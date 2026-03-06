Fashion 06.03.2026

Chloé FW26: Η Chemena Kamali υμνεί την ομορφιά της χειροποίητης μόδας

Η Chloé παρουσίασε τη συλλογή FW26 στην Paris Fashion Week, με τη Chemena Kamali να δίνει έμφαση στη χειροτεχνία, τα ρομαντικά στοιχεία και τα signature boho κομμάτια του οίκου
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια εποχή όπου η μόδα κινείται με ασταμάτητους ρυθμούς και νέες τάσεις εμφανίζονται διαρκώς, συχνά ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε συλλογή, κάθε σχέδιο και κάθε ρούχο κρύβονται άνθρωποι που αφιερώνουν χρόνο, δεξιοτεχνία και δημιουργικότητα. Η Chemena Kamali επέλεξε την πασαρέλα της Chloé στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για να μας το θυμίσει.

Η συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, με τίτλο «The Devotion Collection», αποτελεί μια ωδή στην τέχνη της δημιουργίας ρούχων. Στις σημειώσεις της επίδειξης, η Kamali περιέγραψε τη διαδικασία σχεδιασμού ως μια «αντανάκλαση της ανθρωπιάς, της ενσυναίσθησης και της αφοσίωσης», υπογραμμίζοντας ότι τα ρούχα μπορούν να κουβαλούν συναισθήματα και μνήμες.

chloe_fw_27
https://www.instagram.com/chloe/

Σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει μηχανικός και επιταχυνόμενος, η σχεδιάστρια επέστρεψε στην ουσία της δημιουργίας, δίνοντας έμφαση στον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για κάθε κομμάτι της συλλογής. Από τα κεντήματα και τα πλεκτά μέχρι τα μοτίβα των υφασμάτων, κάθε λεπτομέρεια μαρτυρά την ανθρώπινη παρέμβαση πίσω από το τελικό αποτέλεσμα.

https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/

Στη νέα συλλογή, η Kamali συνέχισε να εξελίσσει κομμάτια που ήδη αποτελούν signature στοιχεία του οίκου. Το funnel-neck coat εμφανίστηκε σε σκούρο μπλε ύφασμα με έντονες αντιθέσεις στον γιακά και τις μανσέτες, ενώ τα χαρακτηριστικά φουσκωτά μανίκια και τα πλισέ παντελόνια που σφίγγουν στον αστράγαλο επανήλθαν με νέα δυναμική.

https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/

Παράλληλα, οι αναφορές στην παραδοσιακή ένδυση και τη λαϊκή χειροτεχνία ήταν έντονες μέσα από floral μοτίβα που θυμίζουν χειροποίητα υφάσματα. Όπως συμβαίνει συχνά με τον οίκο Chloé, η συλλογή περιλάμβανε και στοιχεία που παραπέμπουν στον ιππικό κόσμο, αυτή τη φορά μέσα από μια μαύρη ζώνη με μεγάλη ασημένια αγκράφα που απεικονίζει τέσσερα καλπάζοντα άλογα.

https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/

Πέρα όμως από την τεχνική αρτιότητα, η συλλογή επιδίωξε να αναδείξει και την πιο ανθρώπινη πλευρά της μόδας. Μαλακά υφάσματα, συμβολικές λεπτομέρειες και μοτίβα που αποκαλύπτουν τη χειροποίητη διαδικασία δημιουργούν ρούχα που μοιάζουν να έχουν ιστορία.

https://www.instagram.com/chloe/

Από τη στιγμή που ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση του οίκου, η Kamali καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και την εξέλιξη της αισθητικής της Chloé. Η επανακυκλοφορία της εμβληματικής τσάντας Paddington είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, που συνδυάζει το παρελθόν του brand με μια σύγχρονη ματιά.

https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/
https://www.instagram.com/chloe/

Δεν είναι τυχαίο ότι η νέα εποχή της Chloé έχει ήδη κερδίσει θαυμαστές από διαφορετικές γενιές, από τη Addison Rae και τη Devon Lee Carlson μέχρι τη Sienna Miller και τη Jerry Hall.

Η επιτυχία της Kamali οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η αισθητική της δεν μοιάζει επιτηδευμένη. Υπάρχει μια φυσικότητα τόσο στα ρούχα όσο και στη συνολική φιλοσοφία του οίκου. Όπως έχει δηλώσει και η ίδια, αγαπά να δουλεύει με το παρελθόν και τους κώδικες της μόδας, όχι για να τους ανατρέψει, αλλά για να τους εξελίξει.

Chloé Fashion Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
