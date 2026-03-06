Διαζύγιο για τον Τριαντάφυλλο και τη Δήμητρα Σιαμπάνη μετά από 19 χρόνια γάμου

Όπως αποκάλυψε, η σχέση τους έφτασε σε ένα σημείο όπου κάποια πράγματα δεν μπορούσαν να συνεχιστούν όπως πριν

Ο Τριαντάφυλλο ςμίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου με τη σύζυγό του, Δήμητρα Σιαμπάνη. Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον Νίκο Γεωργιάδη, μιλώντας με ειλικρίνεια για τη σχέση τους και για όσα οδήγησαν στον χωρισμό.

Στη συζήτηση, ο καλλιτέχνης τόνισε τον σεβασμό που εξακολουθεί να τρέφει για την πρώην σύντροφό του, με την οποία πέρασε σχεδόν δύο δεκαετίες μαζί και απέκτησαν ένα παιδί. Παράλληλα αναγνώρισε ότι, παρά τη στήριξη που έδιναν ο ένας στον άλλον όλα αυτά τα χρόνια, η σχέση τους έφτασε σε ένα σημείο όπου κάποια πράγματα δεν μπορούσαν να συνεχιστούν όπως πριν.

«Σέβομαι έναν άνθρωπο που ήμασταν 19 χρόνια μαζί και έχουμε ένα παιδί. Πολύ καλός άνθρωπος, θέλω να είναι καλά, με στήριξε και τη στήριξα. Κάποια πράγματα για κάποιον λόγο τελειώνουν. Όταν γύρισα από το Survivor, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί άλλαξαν όλα», εξομολογείται ο Τριαντάφυλλος. Ο ίδιος διευκρίνισε ακόμη ότι ο χωρισμός δεν προέκυψε λόγω τρίτων προσώπων, αλλά από συσσωρευμένα παράπονα και δυσκολίες που υπήρχαν στη σχέση. «Δεν ήταν γκομενικό το θέμα, ήταν παράπονα ότι άργησα να γυρίσω και τέτοια. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.





Σε ένα πιο αυτοκριτικό τόνο, ο Τριαντάφυλλος παραδέχτηκε ότι δεν θεωρεί πως υπήρξε ο ιδανικός σύζυγος, σημειώνοντας ότι με την εμπειρία που έχει αποκτήσει σήμερα θα αντιμετώπιζε διαφορετικά πολλά πράγματα. «Δεν θα μου έβαζα υψηλό βαθμό ως σύζυγο. Θα ήμουν πολύ καλύτερος αν παντρευόμουν τώρα ή μετά το Survivor. Τώρα πια ξέρω τα λάθη μου, όποια θα είναι μαζί μου στο εξής θα είναι πολύ πιο τυχερή», παραδέχεται ο Τριαντάφυλλος στην Huffington Post.

Μέρος της συνέντευξης προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου μέσα από την εκπομπή Buongiorno, φέρνοντας στο φως τις δηλώσεις του τραγουδιστή για αυτή τη δύσκολη προσωπική περίοδο.

