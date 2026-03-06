Η Christina Applegate χωρίς φίλτρα στο βιβλίο της You with the Sad Eyes

Σε μια περίοδο όπου πολλές αυτοβιογραφίες διάσημων προσωπικοτήτων επιχειρούν να διαμορφώσουν μια προσεκτικά ελεγχόμενη δημόσια εικόνα, η Christina Applegate ακολουθεί μια διαφορετική διαδρομή. Η διάσημη ηθοποιός επιλέγει να μιλήσει χωρίς φίλτρα και χωρίς ωραιοποιήσεις για όσα σημάδεψαν τη ζωή και την πορεία της. Η Christina Applegate επανέρχεται στο προσκήνιο με τα απομνημονεύματά της, τα οποία δεν επιδιώκουν να εξωραΐσουν την πραγματικότητα. Το βιβλίο της με τίτλο «You with the Sad Eyes: A Memoir», που κυκλοφόρησε την Τρίτη, αποτελεί μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση γεμάτη ωμή ειλικρίνεια, οργή, λυρισμό αλλά και χιούμορ, στοιχεία που αντανακλούν τον χαρακτήρα της ηθοποιού.

Η Christina Applegate μίλησε στο Associated Press για το βιβλίο της, εξηγώντας ότι η συγγραφή του ήταν απολύτως αυθόρμητη και σε καμιά περίπτωση προσχεδιασμένη. «Τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα μου λένε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, όπως ακριβώς συνέβησαν», δηλώνει η Christina Applegate. «Μπορώ να τα νιώσω να βγαίνουν από τον εγκέφαλό μου ενώ έχω σταματήσει να τα επεξεργάζομαι».

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου η Christina Applegate αφηγείται τις προσωπικές και επαγγελματικές διακυμάνσεις μιας μακράς διαδρομής στο Χόλιγουντ, με μια ειλικρίνεια που σπάνια συναντάται σε σύγχρονες αυτοβιογραφίες. Η ηθοποιός αναφέρεται στην εγκατάλειψη από τον πατέρα της, στα δύσκολα παιδικά χρόνια σε ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον, στην εμπειρία της ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας ως ενήλικη, στη μητρότητα, στη μάχη με τον καρκίνο αλλά και στη ζωή της σήμερα με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι η διαδικασία της συγγραφής δεν είχε λυτρωτικό χαρακτήρα για την ίδια. «Μισώ τη λέξη “κάθαρση”, γιατί πραγματικά δεν ήταν. Απλώς τα ξέρασα όλα», λέει.

Η επαγγελματική πορεία της Christina Applegate περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους της αμερικανικής τηλεόρασης και της θεατρικής σκηνής. Τιμήθηκε με βραβείο Emmy για την ερμηνεία της ως ναρκισσιστική αδελφή της Rachel στη σειρά «Friends», προτάθηκε για βραβείο Tony για τη συμμετοχή της στο μιούζικαλ «Sweet Charity» στο Broadway και έλαβε 4 υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα.

Παρά την επιτυχία και τη δημόσια αναγνώριση, η Christina Applegate γράφει ότι για πολλά χρόνια πάλευε με την εικόνα του σώματός της και το βάρος της. «Δεν είχα ιδέα ότι ήμουν ελκυστική», σημειώνει. «Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήξερα πώς να διαχειριστώ το γεγονός ότι είμαι επιτυχημένος άνθρωπος και ταυτόχρονα μισώ τον εαυτό μου».

Η σχέση της με τον χώρο του θεάματος ξεκίνησε σχεδόν από τη βρεφική της ηλικία. Σε ηλικία μόλις 3 μηνών εμφανίστηκε σε επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Days of Our Lives», όπου υποδύθηκε ένα αγοράκι. Στις σελίδες του βιβλίου η Christina Applegate ξεχωρίζει 3 ρόλους που καθόρισαν την καριέρα της. Την αφελή έφηβη Kelly Bundy στην τηλεοπτική σειρά «Married… with Children», την επαγγελματία που υποδύθηκε στη σειρά «Samantha Who?» και τον αγαπημένο της ρόλο στη σκοτεινή δραματική κωμωδία του Netflix «Dead to Me».

Η αφήγησή της δεν αποφεύγει και τις πιο σκοτεινές μνήμες από τα παιδικά της χρόνια. Η Christina Applegate περιγράφει την περίοδο κατά την οποία ο πατριός της ήταν βίαιος αλκοολικός και χρήστης ναρκωτικών, γεγονός που οδήγησε τη μητέρα της στον εθισμό και την οικογένεια στη φτώχεια. Σε μια χαρακτηριστική ανάμνηση θυμάται ότι κάποτε ένιωσε χαρά απλώς επειδή στο τραπέζι του δείπνου υπήρχαν ψωμάκια για χάμπουργκερ. «Κοιτάζοντας πίσω στη ζωή μου συνειδητοποιώ ότι όταν συμβαίνουν καλά πράγματα, όσο πολλά κι αν είναι, σχεδόν πάντα παραμονεύει το σκοτάδι, που τα ακολουθεί με τραγωδίες και τραύματα», γράφει.

Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης ιστορίες από τα παρασκήνια του Χόλιγουντ. Η Christina Applegate θυμάται ότι κατά την οντισιόν της για την ταινία «Anchorman» έκανε τον Will Ferrell και τον Adam McKay να ξεσπάσουν σε γέλια με μια ιδιαίτερα τολμηρή ατάκα.

Αναφέρεται επίσης στη συμμετοχή της στο Broadway στο μιούζικαλ «Sweet Charity», όπου χόρεψε σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του μουσικού θεάτρου παρά το γεγονός ότι είχε σπασμένο πόδι. Παράλληλα αφηγείται ότι κάποτε πήγε στα MTV Video Music Awards με συνοδό τον Brad Pitt, αλλά τελικά έφυγε από την εκδήλωση με τον Sebastian Bach τον front man των Skid Row.

Η ίδια αναγνωρίζει επίσης ότι ένα από τα λάθη της στο παρελθόν ήταν ότι δεν εξέφρασε δημόσια τη θλίψη και τον πόνο που ένιωσε μετά από διπλή μαστεκτομή. «Πρέπει απλώς να είμαστε ειλικρινείς» τονίζει. Μετά τη δημοσιοποίηση της διάγνωσής της με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021, αποφάσισε να μιλήσει πολύ πιο ανοιχτά για τις δυσκολίες της καθημερινότητάς της.

Όπως περιγράφει, η ασθένεια έχει αλλάξει δραστικά τη ζωή της, οδηγώντας την ακόμη και στη χρήση πάνας, ενώ συχνά κατεβαίνει τις σκάλες καθισμένη. Παράλληλα δημιούργησε το podcast «MeSsy» μαζί με τη Jamie-Lynn Sigler, μέσα από το οποίο συζητούν ανοιχτά για τη ζωή με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και προσπαθούν να στηρίξουν άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την ίδια ασθένεια.

Η Christina Applegate ξεκίνησε να γράφει τα απομνημονεύματά της πριν από 3 χρόνια. Για τη συγγραφή του βιβλίου συμβουλεύτηκε παλιά προσωπικά ημερολόγια και ηχογράφησε περίπου 100 ώρες αφηγήσεων, οι οποίες στη συνέχεια οργανώθηκαν και επεξεργάστηκαν σε συνεργασία με την Bryn Clark. Σήμερα κρατά ένα αντίτυπο του βιβλίου «You with the Sad Eyes: A Memoir» στο κομοδίνο της. Παρότι δηλώνει περήφανη για την απόλυτη ειλικρίνεια με την οποία μίλησε για τη ζωή της, παραδέχεται ότι η έκθεση αυτή εξακολουθεί να την κάνει να αισθάνεται αμηχανία. «Με τρομάζει», λέει. «Το έχω δίπλα στο κρεβάτι μου και σκέφτομαι “γιατί το είπες αυτό; γιατί το έκανες αυτό;”. Αλλά εκεί είναι».

