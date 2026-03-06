Ο Sebastian Bach τραγουδιστής των Twisted Sister μετά την αποχώρηση του Dee Snider

Ο Sebastian Bach αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού τραγουδιστή των Twisted Sister για μια σειρά επιλεγμένων συναυλιών το φθινόπωρο, έπειτα από την αποχώρηση του Dee Snider λόγω προβλημάτων υγείας. Η ανακοίνωση έγινε από το ίδιο το συγκρότημα περίπου έναν μήνα μετά την επιβεβαίωση της αποχώρησης του ιστορικού frontman. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα των Twisted Sister, οι κιθαρίστες Jay Jay French και Eddie Ojeda ανέφεραν ότι «τα μέλη των Twisted Sister Jay Jay French και Eddie Ojeda ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά ότι ο εμβληματικός τραγουδιστής και frontman Sebastian Bach θα ηγηθεί του συγκροτήματος σε ορισμένες επιλεγμένες εμφανίσεις αυτό το φθινόπωρο». Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι εμφανίσεις αυτές δεν επηρεάζουν ούτε συγκρούονται με την προσωπική περιοδεία του Sebastian Bach, η οποία συνεχίζεται κανονικά.

Ο 57χρονος τραγουδιστής Sebastian Bach εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία μέσα από ανάρτηση στο Instagram. Σε φωτογραφία που δημοσίευσε από δισκοπωλείο, όπου κρατά δίσκους των Twisted Sister και των Skid Row, του συγκροτήματος που τον καθιέρωσε, έγραψε ότι «τι συναίσθημα. Είμαι σε κατάσταση σοκ. Είμαι ο βασικός τραγουδιστής των Twisted Sister. Το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά στον εαυτό μου και σε όποιον θέλει να το ακούσει σήμερα. Είναι τεράστια τιμή και χαρά για μένα να αποτίσω φόρο τιμής στην κληρονομιά μερικών από τα αγαπημένα μου τραγούδια και μουσικούς της ζωής μου».

Ο Sebastian Bach αποκάλυψε επίσης ότι είχε μια συγκινητική τηλεφωνική συνομιλία με τον Dee Snider πριν γίνει γνωστή η είδηση. Όπως δήλωσε, «μιλήσαμε στο τηλέφωνο για περίπου 45 λεπτά και και οι δύο συγκινηθήκαμε. Προσωπικά συγκινήθηκα αρκετά, γιατί δεν τρέφω τίποτα άλλο παρά βαθύ σεβασμό για τον Dee Snider και πάντα υπήρξα θαυμαστής και φίλος του Dee Snider, της συζύγου του Suzette Snider και της υπέροχης οικογένειάς τους. Συμφωνήσαμε να πραγματοποιήσουμε 6 συναυλίες μαζί μέσα στη χρονιά και ανυπομονώ πραγματικά για αυτό».

Ο Sebastian Bach ευχαρίστησε επίσης τους Eddie Ojeda και Jay Jay French για την εμπιστοσύνη τους, θυμίζοντας ότι ήδη από τα μαθητικά του χρόνια ζωγράφιζε το λογότυπο των Twisted Sister στο πίσω μέρος του τζιν μπουφάν του.

Η αποχώρηση του Dee Snider ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο. Ο Dee Snider εξήγησε ότι αντιμετωπίζει εκφυλιστική αρθρίτιδα και ότι πλέον μπορεί να τραγουδήσει μόνο λίγα τραγούδια κάθε φορά με πόνο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν γνωρίζω κανέναν άλλο τρόπο να ροκάρω. Η ιδέα να επιβραδύνω δεν είναι αποδεκτή για μένα. Προτιμώ να αποχωρήσω παρά να γίνω σκιά του παλιού μου εαυτού». Ο Dee Snider αποκάλυψε επίσης ότι τα χρόνια έντονων εμφανίσεων στη σκηνή έχουν επηρεάσει και την καρδιά του.

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο podcast «Beardo and Weirdo», ο Dee Snider δήλωσε ότι στηρίζει την επιλογή του Sebastian Bach για τη θέση του τραγουδιστή. Μάλιστα αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε ζητήσει από τον Sebastian Bach να λειτουργήσει ως αναπληρωματικός τραγουδιστής σε περιοδεία των Twisted Sister το 2014, πρόταση που τότε είχε απορρίψει. Ο Dee Snider θυμήθηκε ότι ο Sebastian Bach του είχε απαντήσει «με τίποτα. Δεν πρόκειται να σε αντικαταστήσω ποτέ». Ο Dee Snider πρόσθεσε ότι γνωρίζει πως ο Sebastian Bach έχει ήδη ξεκινήσει πρόβες με το συγκρότημα και δήλωσε ότι έχει την πλήρη υποστήριξή του, τονίζοντας ότι δεν θα εμπόδιζε ποτέ κανέναν να συνεχίσει να υπηρετεί τη ροκ μουσική. Η περιοδεία για τα 50 χρόνια των Twisted Sister, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί, ακυρώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Dee Snider. Το συγκρότημα είχε πραγματοποιήσει την προηγούμενη μεγάλη περιοδεία του το 2016 για τον εορτασμό των 40 χρόνων από την ίδρυσή του.

Τις πρόσφατες ημέρες το όνομα του Sebastian Bach απασχόλησε ξανά τα μέσα ενημέρωσης και για έναν ακόμη λόγο. Η ηθοποιός Christina Applegate αποκάλυψε στα απομνημονεύματά της με τίτλο «You With the Sad Eyes» ότι το 1989 είχε αφήσει τον συνοδό της Brad Pitt στα MTV Video Music Awards για να φύγει από την εκδήλωση μαζί με τον Sebastian Bach.

