Επιστρέφει στην τηλέοραση η Ελένη Μενεγάκη; Η απάντησή της στις τηλεοπτικές κάμερες

Η παρουσιάστρια επέλεξε να απαντήσει στα σενάρια της επιστροφής της με τον δικό της χαρακτηριστικό και χιουμοριστικό τρόπο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star συνάντησε την Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με την παρουσιάστρια να δείχνει ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαμογελαστή. Μόλις την πλησίασε η δημοσιογράφος, εκείνη την χαιρέτησε με ευγένεια και δέχτηκε να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις, διατηρώντας το γνώριμο χαλαρό και ευγενικό της ύφος.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, η κουβέντα στράφηκε τόσο στην καθημερινότητά της αυτή την περίοδο όσο και στα σενάρια που ακούγονται κατά καιρούς για μια πιθανή επιστροφή της στην τηλεόραση. Η παρουσιάστρια, χωρίς να χάσει το χαμόγελό της, έδωσε τις δικές της απαντήσεις μπροστά στην κάμερα.

Διάβασε επίσης: Πρεμιέρα για το «Moments» με την Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

Όταν η ρεπόρτερ τη ρώτησε πώς περνά αυτό το διάστημα, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε χαμογελώντας: «Πολύ καλά, μια χαρά». Στη συνέχεια, η συζήτηση οδηγήθηκε στις φήμες που τη θέλουν να επιστρέφει τηλεοπτικά. Τότε η παρουσιάστρια επέλεξε να απαντήσει με τον δικό της χαρακτηριστικό και χιουμοριστικό τρόπο, απευθυνόμενη στη δημοσιογράφο και λέγοντάς της: «Eσύ είσαι καινούργια στην τηλεόραση; Γιατί σε βλέπω μικρό κορίτσι. Καλή σταδιοδρομία».


Με αυτή την απάντηση, η Ελένη Μενεγάκη απέφυγε να σχολιάσει άμεσα τα σενάρια για το τηλεοπτικό της μέλλον, διατηρώντας το μυστήριο γύρω από το αν και πότε θα τη δούμε ξανά σε κάποιο τηλεοπτικό πρότζεκτ.

Διάβασε επίσης: Ο Σάκης Τανιμανίδης στον ΣΚΑΪ – Το project που θα παρουσιάσει

