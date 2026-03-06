Επιστρέφει στην τηλέοραση η Ελένη Μενεγάκη; Η απάντησή της στις τηλεοπτικές κάμερες

Η παρουσιάστρια επέλεξε να απαντήσει στα σενάρια της επιστροφής της με τον δικό της χαρακτηριστικό και χιουμοριστικό τρόπο

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star συνάντησε την Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με την παρουσιάστρια να δείχνει ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαμογελαστή. Μόλις την πλησίασε η δημοσιογράφος, εκείνη την χαιρέτησε με ευγένεια και δέχτηκε να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις, διατηρώντας το γνώριμο χαλαρό και ευγενικό της ύφος.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, η κουβέντα στράφηκε τόσο στην καθημερινότητά της αυτή την περίοδο όσο και στα σενάρια που ακούγονται κατά καιρούς για μια πιθανή επιστροφή της στην τηλεόραση. Η παρουσιάστρια, χωρίς να χάσει το χαμόγελό της, έδωσε τις δικές της απαντήσεις μπροστά στην κάμερα.

Όταν η ρεπόρτερ τη ρώτησε πώς περνά αυτό το διάστημα, η Ελένη Μενεγάκη απάντησε χαμογελώντας: «Πολύ καλά, μια χαρά». Στη συνέχεια, η συζήτηση οδηγήθηκε στις φήμες που τη θέλουν να επιστρέφει τηλεοπτικά. Τότε η παρουσιάστρια επέλεξε να απαντήσει με τον δικό της χαρακτηριστικό και χιουμοριστικό τρόπο, απευθυνόμενη στη δημοσιογράφο και λέγοντάς της: «Eσύ είσαι καινούργια στην τηλεόραση; Γιατί σε βλέπω μικρό κορίτσι. Καλή σταδιοδρομία».





Με αυτή την απάντηση, η Ελένη Μενεγάκη απέφυγε να σχολιάσει άμεσα τα σενάρια για το τηλεοπτικό της μέλλον, διατηρώντας το μυστήριο γύρω από το αν και πότε θα τη δούμε ξανά σε κάποιο τηλεοπτικό πρότζεκτ.

