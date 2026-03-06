Celeb News 06.03.2026

Brad Pitt: Τα γυρίσματα για τη νέα του ταινία μεταφέρθηκαν στην Πλατεία Κοτζιά

Brad Pitt
Ο Brad Pitt βρίσκεται στην Αθήνα για νέα γυρίσματα, με την Πλατεία Κοτζιά να μετατρέπεται σε διεθνές κινηματογραφικό πλατό
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Brad Pitt βρίσκεται στην Αθήνα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, μετατρέποντας το κέντρο της πρωτεύουσας σε διεθνές κινηματογραφικό πλατό. Στις 6 Μαρτίου 2026, η Πλατεία Κοτζιά έγινε υπαίθριο στούντιο, με κάμερες, φωτιστικά και τεχνικούς να καλύπτουν την πλατεία και πλήθος περαστικών να παρατηρεί τη διαδικασία από κοντά.

Στο επίκεντρο των γυρισμάτων βρισκόταν το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο του ηθοποιού, ενώ οι βασικές σκηνές αναμένεται να γυριστούν στο υπόγειο πάρκινγκ της πλατείας, ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες του σεναρίου. Δεκάδες τρέιλερ, φορτηγά με σκηνικά και κοστούμια, και πλήθος τεχνικού εξοπλισμού δημιούργησαν ένα οργανωμένο και εντυπωσιακό κινηματογραφικό περιβάλλον.

Διάβασε επίσης: Στη Χαλκίδα ο Brad Pitt για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» – Τα πρώτα πλάνα

Η παρουσία του Brad Pitt στην Αθήνα προσέλκυσε το ενδιαφέρον τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς κοινότητας. Παράλληλα, η Ύδρα αποτέλεσε το δεύτερο σημαντικό location της παραγωγής, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της Ελλάδας να φιλοξενεί μεγάλα κινηματογραφικά project υψηλού επιπέδου.

Οι εργασίες των γυρισμάτων συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, ενώ οι Αθηναίοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την οργάνωση μιας διεθνούς παραγωγής και τη λεπτομέρεια με την οποία πραγματοποιούνται τα γυρίσματα.

The Riders: Η υπόθεση της ταινίας

Στη νέα διεθνή παραγωγή The Riders, ο Brad Pitt ενσαρκώνει τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινάει την αναζήτηση της συζύγου του μετά από σειρά συγκλονιστικών γεγονότων. Το φιλμ, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton, αποτελεί ένα δυνατό δραματικό έργο που ακολουθεί τον πατέρα και την κόρη σε ένα ταξίδι ανά την Ευρώπη για να βρουν τη μυστηριωδώς εξαφανισμένη μητέρα.

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το κορίτσι που υποδύεται την κόρη του Brad Pitt στη νέα του ταινία

Brad Pitt ΕΛΛΑΔΑ ΤΑΙΝΙΑ
