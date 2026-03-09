3 jacket trends που πρέπει να γνωρίζεις πριν έρθει η άνοιξη

Από το κλασικό μαύρο blazer μέχρι το cropped leather και το tweed, αυτά τα jacket δίνουν νέο αέρα στο καθημερινό σας στιλ

Η άνοιξη 2026 φέρνει μαζί της φρέσκιες ιδέες για να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου, αλλάζοντας τη διάθεση κάθε καθημερινής εμφάνισης. Το κλασικό δίδυμο jeans και λευκό T-shirt παραμένει διαχρονικό, όμως η επιλογή του κατάλληλου τζάκετ μπορεί να μεταμορφώσει το look, προσθέτοντας στυλ, πολυτέλεια και προσωπικότητα.

Από τα πιο κλασικά κομμάτια μέχρι τις πιο τολμηρές προτάσεις, τα σχέδια της σεζόν δίνουν νέα διάσταση στο casual ντύσιμο, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν το παιχνίδι των υφών, των χρωμάτων και των αναλογιών. Ακολουθεί ένας οδηγός με τέσσερις τάσεις που αξίζει να γνωρίζεις αυτή την άνοιξη.

1. Το διαχρονικό μαύρο blazer

Κλασικό κομμάτι γραφείου που φέτος αποκτά πιο χαλαρές γραμμές για off-duty εμφανίσεις. Το μαύρο blazer συνδυάζεται με αξεσουάρ που τονίζουν την προσωπικότητα, όπως πολύχρωμες vintage τσάντες, κοσμήματα σε layering ή oversized γυαλιά.

2. Η μικρή tweed ζακέτα

Σύμβολο της ιστορίας του οίκου Chanel, η tweed ζακέτα παραμένει επένδυση που διαρκεί στο χρόνο. Σε ουδέτερο χρώμα για βασική επιλογή ή σε έντονα και χρυσά tones για πιο βραδινές εμφανίσεις, το tweed ανεβάζει την εικόνα ενός απλού συνδυασμού σε διαχρονικά chic επίπεδα.

3. Το cropped δερμάτινο τζάκετ

Η πιο ροκ πρόταση για την άνοιξη. Το δερμάτινο τζάκετ, σε κοντό μήκος και με τονισμένες αναλογίες, παραμένει βασικό κομμάτι κάθε γκαρνταρόμπας, συνδυάζοντας την άνεση με την edgy αισθητική. Επιλέξτε παλαιωμένο ή μαλακό δέρμα για να προσδώσετε χαρακτήρα στο look.

