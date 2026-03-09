Fashion 09.03.2026

3 jacket trends που πρέπει να γνωρίζεις πριν έρθει η άνοιξη

jacket_outfit
Από το κλασικό μαύρο blazer μέχρι το cropped leather και το tweed, αυτά τα jacket δίνουν νέο αέρα στο καθημερινό σας στιλ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη 2026 φέρνει μαζί της φρέσκιες ιδέες για να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου, αλλάζοντας τη διάθεση κάθε καθημερινής εμφάνισης. Το κλασικό δίδυμο jeans και λευκό T-shirt παραμένει διαχρονικό, όμως η επιλογή του κατάλληλου τζάκετ μπορεί να μεταμορφώσει το look, προσθέτοντας στυλ, πολυτέλεια και προσωπικότητα.

Από τα πιο κλασικά κομμάτια μέχρι τις πιο τολμηρές προτάσεις, τα σχέδια της σεζόν δίνουν νέα διάσταση στο casual ντύσιμο, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν το παιχνίδι των υφών, των χρωμάτων και των αναλογιών. Ακολουθεί ένας οδηγός με τέσσερις τάσεις που αξίζει να γνωρίζεις αυτή την άνοιξη.

https://www.instagram.com/summer.lele/?hl=el

1. Το διαχρονικό μαύρο blazer

Κλασικό κομμάτι γραφείου που φέτος αποκτά πιο χαλαρές γραμμές για off-duty εμφανίσεις. Το μαύρο blazer συνδυάζεται με αξεσουάρ που τονίζουν την προσωπικότητα, όπως πολύχρωμες vintage τσάντες, κοσμήματα σε layering ή oversized γυαλιά.

blazer
https://www.instagram.com/hannahlovey/

2. Η μικρή tweed ζακέτα

Σύμβολο της ιστορίας του οίκου Chanel, η tweed ζακέτα παραμένει επένδυση που διαρκεί στο χρόνο. Σε ουδέτερο χρώμα για βασική επιλογή ή σε έντονα και χρυσά tones για πιο βραδινές εμφανίσεις, το tweed ανεβάζει την εικόνα ενός απλού συνδυασμού σε διαχρονικά chic επίπεδα.

https://www.chanel.com/

3. Το cropped δερμάτινο τζάκετ

Η πιο ροκ πρόταση για την άνοιξη. Το δερμάτινο τζάκετ, σε κοντό μήκος και με τονισμένες αναλογίες, παραμένει βασικό κομμάτι κάθε γκαρνταρόμπας, συνδυάζοντας την άνεση με την edgy αισθητική. Επιλέξτε παλαιωμένο ή μαλακό δέρμα για να προσδώσετε χαρακτήρα στο look.

bomber_jacket
https://www.instagram.com/rachellsund/

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…

