Μουσικά Νέα 06.03.2026

Ο Χρήστος Χολίδης έγινε για πρώτη φορά πατέρας

Η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Χρήστος Χολίδης ζει μοναδικές στιγμές χαράς, καθώς τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έγινε πατέρας για πρώτη φορά. Η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, ολοκληρώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία. Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη χαράς, υποδεχόμενο το νέο μέλος της οικογένειάς του και μοιράζοντας στιγμές συγκίνησης με φίλους και συγγενείς.

Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Μαρτίου, μέσα από ανάρτηση της κλινικής όπου πραγματοποιήθηκε ο τοκετός, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη γέννηση του μωρού.

Χρήστος Χολίδης
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κλινικής ΡΕΑ: «Ο τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας με τη γέννηση του υγιέστατου γιου τους. Το μωρό ήρθε στον κόσμο τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, και οι γονείς εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες στον θεράποντα ιατρό κ. Ιωάννη Μαζαράκο και στη μαία για τη φροντίδα και τη στήριξή τους. Ευχόμαστε να μεγαλώσει με υγεία και αγάπη!».

Στιγμές αμέσως μετά τον τοκετό, το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό λίγο πριν πάρει εξιτήριο και επιστρέψει στο σπίτι, όπου θα ξεκινήσει η καθημερινότητά τους με το νέο μέλος της οικογένειας. Η συγκίνηση και η χαρά ήταν εμφανείς, καθώς οι δυο τους δεν έκρυψαν τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη που δέχθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Θυμίζουμε πως ο Χρήστος Χολίδης και η Κατερίνα Γκιουζέλη παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2025, μετά από 3 χρόνια κοινής πορείας, και πλέον η γέννηση του γιου τους ολοκληρώνει την οικογενειακή τους ευτυχία, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας και μαγικής περιόδου στη ζωή τους.

