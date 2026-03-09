Eurovision 2026: Η Monroe θα εκπροσωπήσει την Γαλλία – Το τραγούδι της σκαρφάλωσε στη 2η θέση των στοιχημάτων

Η δημόσια τηλεόραση της Γαλλίας, France Télévisions, ανακοίνωσε το πρωί της 6ης Μαρτίου ποια θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Η επιλογή τους ήταν η νεαρή Monroe, ενώ το ίδιο κιόλας βράδυ δόθηκε στη δημοσιότητα και το επίσημο video clip του τραγουδιού με το οποίο θα διαγωνιστεί.

Το κομμάτι έχει τίτλο «Regarde» και κινείται σε οπερατικό ύφος, αποτελώντας μια έντονα συναισθηματική μπαλάντα. Μέσα από αυτό το τραγούδι, η μόλις 17 ετών καλλιτέχνιδα έχει την ευκαιρία να αναδείξει τις εντυπωσιακές φωνητικές της δυνατότητες και τη δυναμική σκηνική της παρουσία. Η Monroe Vata γεννήθηκε στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας Γαλλίδα μητέρα και Αμερικανό πατέρα. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε ότι έχει ιδιαίτερη αγάπη και ταλέντο προς την κλασική μουσική, κάτι που φαίνεται να επηρέασε σημαντικά και το μουσικό της ύφος.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Ο Akylas και το «Ferto» συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη

Όπως αναφέρει το zappit.gr, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την ίδια, αφού τότε ξεκίνησε να κάνει τα πρώτα της βήματα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, συμμετείχε σε talent show στη Γαλλία, κερδίζοντας την προσοχή του κοινού και της μουσικής βιομηχανίας. Η πορεία αυτή οδήγησε σύντομα και στην υπογραφή του πρώτου της δισκογραφικού συμβολαίου με τη Warner, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πολλά υποσχόμενη καριέρα.

Με το που κυκλοφόρησε το «Regarde», η συμμετοχή της Γαλλίας σημείωσε αμέσως άνοδο στις αποδόσεις των στοιχημάτων για τη Eurovision. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η χώρα ανέβηκε στη δεύτερη θέση, δείχνοντας έντονες ανοδικές τάσεις και πλησιάζοντας την κορυφή, όπου εδώ και αρκετές εβδομάδες παραμένει σταθερά η Φινλανδία.

Παρά τον ενθουσιασμό που προκάλεσε η φωνή της νεαρής τραγουδίστριας, δεν έλειψαν και οι επικριτικές αντιδράσεις από μέρος των φανατικών φίλων του διαγωνισμού. Πολλοί Eurofans σχολίασαν ότι, αν και η Monroe διαθέτει εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες, το τραγούδι θυμίζει έντονα προηγούμενες νικητήριες συμμετοχές, όπως εκείνες του Nemo για την Ελβετία το 2024 και του JJ για την Αυστρία το 2025. Σύμφωνα με ορισμένους, η Γαλλία φαίνεται να ακολουθεί την ίδια συνταγή επιτυχίας, προσπαθώντας να επαναλάβει το συγκεκριμένο μουσικό στυλ με στόχο να φέρει το πολυπόθητο τρόπαιο στο Παρίσι.

Μάλιστα, κάτω από το video στο YouTube εμφανίστηκαν αρκετά σχόλια που εκφράζουν αυτή τη δυσαρέσκεια. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αναφέρει: «Φτάνει πια με αυτή την τάση των οπερατικών τραγουδιών στη Eurovision! Θέλουμε κάτι που να μας κάνει να χορέψουμε!», αποτυπώνοντας την άποψη μιας μερίδας του κοινού που θα προτιμούσε πιο ρυθμικές και χορευτικές συμμετοχές.

Διάβασε επίσης: Eurovision – Akylas: Η απάντηση για τα στοιχήματα – «Δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά»

Δες κι αυτό…