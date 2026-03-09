Fashion 09.03.2026

Givenchy FW 2026: Η Sarah Burton παντρεύει την ιστορία της τέχνης με τη σύγχρονη couture

Με έμπνευση από τη ζωγραφική και ιστορικές λεπτομέρειες, η Sarah Burton παρουσιάζει μια συλλογή που παντρεύει την παράδοση του οίκου με σύγχρονη θηλυκή κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, η Sarah Burton, καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Givenchy, θέτει ένα ερώτημα που ξεπερνά τα όρια της μόδας: πώς μπορούμε να ξανασυναρμολογήσουμε τον εαυτό μας μέσα στον κόσμο που ζούμε;

Το σκηνικό της επίδειξης αντανακλούσε αυτή τη στοχαστική διάθεση. Το show πραγματοποιήθηκε σε μια αυστηρή, λευκή κατασκευή που δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση στο Les Invalides, το ιστορικό συγκρότημα που φιλοξενεί τον τάφο του Ναπολέων Βοναπάρτη και το εθνικό στρατιωτικό μουσείο της Γαλλίας.

Η Burton δεν υποστηρίζει ότι η μόδα μπορεί να θεραπεύσει έναν κατακερματισμένο κόσμο. Ωστόσο, η συλλογή της υπαινίσσεται ότι, όπως και η τέχνη, μπορεί να προσφέρει μια στιγμή παρηγοριάς μέσα από την ομορφιά.

Η σχεδιάστρια άντλησε έμπνευση από τη ζωγραφική των παλιών δασκάλων. Οι βαθιές αποχρώσεις του Diego Velázquez και η λεπτομερής ακρίβεια των πορτρέτων της Ολλανδικής Χρυσής Εποχής διαμόρφωσαν μια πλούσια χρωματική παλέτα: βελούδινο μαύρο, υπερθαλάσσιο μπλε, γαρνέ, σμαραγδί και ζεστό χρυσό.

Τα χρώματα αυτά λειτουργούν σχεδόν σαν πινελιές ζωγραφικής πάνω στα υφάσματα, δημιουργώντας looks που θυμίζουν κινούμενα πορτρέτα σε πασαρέλα.

Σύγχρονη ραπτική με ιστορικές αναφορές

Μόλις στην τρίτη της σεζόν στον οίκο, η Burton έχει ήδη διαμορφώσει ένα ξεκάθαρο δημιουργικό στίγμα που σέβεται την κληρονομιά του ιδρυτή Hubert de Givenchy χωρίς να εγκλωβίζεται σε αυτή.

Το opening look, ένα tailcoat tuxedo με έντονη γραμμή κλεψύδρας, φορέθηκε πάνω από ένα λευκό πουκάμισο τοποθετημένο ανάποδα. Ο ψηλός γιακάς του πουκαμίσου ήταν ραμμένος επίσης ανεστραμμένος, πλαισιώνοντας το πρόσωπο σαν κάδρο, ενώ μεταλλικά collar studs αντανακλούσαν το φως, θυμίζοντας τη δραματική φωτεινότητα των πορτρέτων.

Η ιδέα των «ανεστραμμένων» λεπτομερειών παραπέμπει σε πειραματισμούς του Givenchy από τις δεκαετίες του ’50 και ’60, όταν ο σχεδιαστής δημιουργούσε παλτό που κουμπώνονταν στην πλάτη.

Αργότερα στη συλλογή εμφανίστηκαν και δερμάτινα πουκάμισα, με τις ουρές τους δεμένες στο πίσω μέρος και με τα ονόματα των μοντέλων κεντημένα με κόκκινη κλωστή στις μανσέτες.

Μια συλλογή σχεδιασμένη από γυναίκα για γυναίκες

Ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν ήταν η αυθεντικότητα με την οποία τα ρούχα απευθύνονται σε δημιουργικές γυναίκες. Το casting της πασαρέλας το επιβεβαίωσε: ανάμεσα στα μοντέλα βρέθηκαν η καλλιτέχνις Isabelle Albuquerque, η συγγραφέας Constance Debré, η σχεδιάστρια Marte Mei van Haaster και η DJ Agathe Mougin.

Η Burton επανέφερε επίσης το leopard print, αγαπημένο μοτίβο τόσο του Givenchy όσο και του Alexander McQueen. Μάλιστα, χρησιμοποίησε την ίδια μαύρη λεοπάρ δαντέλα που είχε εμφανιστεί στη συλλογή του McQueen το 1997, μετατρέποντάς τη σε ρομαντικά φορέματα κομμένα στο bias.

Η συλλογή δεν έλειψε από στιγμές υψηλής ραπτικής. Φορέματα με πλήρες floral κέντημα θύμιζαν παλιά υφαντά ταπισερί, ενώ το φινάλε παρουσίασε μια θεατρική δημιουργία με godet γραμμή και περίτεχνη δαντέλα κεντημένη με χάντρες.

Μια από τις πιο ιδιαίτερες λεπτομέρειες ήταν τα μαντήλια κεφαλής που δημιούργησε ο διάσημος milliner Stephen Jones από σατέν T-shirts. Συνδυάστηκαν με μεγάλα ξύλινα σκουλαρίκια σε σχήμα ρόπτρου πόρτας, μια λεπτή αναφορά στον πίνακα Girl with a Pearl Earring του Johannes Vermeer.

Η συλλογή Givenchy FW 2026 αποδεικνύει ότι η μόδα μπορεί να λειτουργήσει σαν καλλιτεχνική εμπειρία. Με έμπνευση από την ιστορία της τέχνης, δυνατή ραπτική και έντονη θηλυκή οπτική, η Sarah Burton δημιουργεί έναν κόσμο όπου η ομορφιά δεν αποτελεί απλώς αισθητική επιλογή, αλλά έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα με περισσότερη ευαισθησία.

Δες κι αυτό…

Fashion Εβδομάδα Μόδας Παρισιού
