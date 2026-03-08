Τα maxi φορέματα είναι η πιο hot τάση για το καλοκαίρι – Αυτά είναι τα 4 σχέδια που θα φοράς ξανά και ξανά

Κάθε καλοκαίρι, το μακρύ φόρεμα επιστρέφει δυναμικά και γίνεται το απόλυτο staple της σεζόν. Άνετο, κομψό και ευέλικτο, μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, προσαρμοζόμενο εύκολα σε κάθε περίσταση. Με ένα ζευγάρι mules με τακούνι ή flat σανδάλια, δημιουργεί ένα effortless αλλά απόλυτα σοφιστικέ αποτέλεσμα.

Για την άνοιξη-καλοκαίρι 2026, οι πασαρέλες απέδειξαν πως το maxi dress όχι μόνο παραμένει διαχρονικό, αλλά επανεφευρίσκει τον εαυτό του μέσα από νέες υφές, χρώματα και σιλουέτες. Από διαφάνειες μέχρι crochet υφές και έντονες πορτοκαλί αποχρώσεις, αυτές είναι οι 5 βασικές τάσεις που ξεχώρισαν.

1. Το διάφανο μακρύ φόρεμα

Οι διαφάνειες συνεχίζουν να κυριαρχούν και φέτος, επιβεβαιώνοντας ότι το sheer φόρεμα είναι πλέον βασικό κομμάτι της σύγχρονης γκαρνταρόμπας. Στην πασαρέλα του οίκου Chanel για την άνοιξη-καλοκαίρι 2026, ο Matthieu Blazy παρουσίασε μια ρομαντική εκδοχή, με floral λεπτομέρειες και βολάν στο τελείωμα. Φορεμένο είτε με layering είτε πιο τολμηρά, το διάφανο maxi dress ισορροπεί ανάμεσα στη θηλυκότητα και τον σύγχρονο αισθησιασμό.

2. Το πορτοκαλί maxi dress

Το πορτοκαλί αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο δυναμικά χρώματα της χρονιάς. Στην πασαρέλα του Saint Laurent, ο Anthony Vaccarello παρουσίασε ένα επιβλητικό maxi φόρεμα με έντονες σούρες και δραματικό όγκο. Η ζωηρή αυτή απόχρωση προσφέρει άμεσα ένα statement αποτέλεσμα και δίνει νέα ενέργεια στις καλοκαιρινές εμφανίσεις.

3. Το φόρεμα «second skin»

Η τάση του «second skin» συνεχίζει να εξελίσσεται, αντλώντας έμπνευση από τη lingerie αισθητική. Στο show του Mugler, ο Miguel Castro Freitas παρουσίασε μακριά φορέματα που αγκαλιάζουν το σώμα, με διαφανή μανίκια και έντονες λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα είναι αισθησιακό αλλά ταυτόχρονα εκλεπτυσμένο, ιδανικό για βραδινές εμφανίσεις με χαρακτήρα.

4. Το crochet μακρύ φόρεμα

Το crochet επιστρέφει κάθε καλοκαίρι και παραμένει συνώνυμο της bohemian κομψότητας. Στην πασαρέλα της Isabel Marant, το μακρύ crochet φόρεμα συνδυάστηκε με κοσμήματα και flat suede μπότες, δημιουργώντας ένα ανεπιτήδευτο αλλά απόλυτα fashion αποτέλεσμα. Φοριέται εύκολα τόσο στην παραλία όσο και σε μια καλοκαιρινή βραδινή έξοδο.

