Ελένη Μενεγάκη: Το εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της στην Ιρλανδία

Στην Ιρλανδία βρέθηκε η Ελένη Μενεγάκη, δημοσιεύοντας στιγμές από το ταξίδι της και τα τοπία που επισκέφθηκε στο Δουβλίνο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ελένη Μενεγάκη πέρασε τις τελευταίες ημέρες στην Ιρλανδία, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι που της έδωσε την ευκαιρία να ξεφύγει από την καθημερινότητά της. Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμές από την παραμονή της εκεί, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις βόλτες της αλλά και τα τοπία που εξερεύνησε.

Η απόδραση αυτή φαίνεται πως αποτέλεσε μια ιδανική ευκαιρία για ξεκούραση και αλλαγή ρυθμών, καθώς είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά διαφορετικές εικόνες, κουλτούρες και τρόπους ζωής.

https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Σε φωτογραφίες που ανάρτησε τις τελευταίες ημέρες, η Ελένη Μενεγάκη εμφανίζεται χαμογελαστή και ιδιαίτερα ανανεωμένη, ποζάροντας μπροστά σε εντυπωσιακά φυσικά τοπία και κοντά στη θάλασσα.

https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Νωρίτερα, η παρουσιάστρια είχε δημοσιεύσει και άλλα στιγμιότυπα από το ταξίδι της, όπου τη βλέπουμε ντυμένη με χειμωνιάτικο μπουφάν να ποζάρει στον φακό, ενώ παράλληλα μοιράστηκε εικόνες από τα αξιοθέατα και τις ομορφιές του Δουβλίνο.

https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Στην τελευταία της ανάρτηση έγραψε χαρακτηριστικά: «Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι στην Ιρλανδία». Η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται πως απολαμβάνει αυτή την περίοδο μακριά από τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, αφιερώνοντας χρόνο σε ταξίδια και στιγμές χαλάρωσης.

