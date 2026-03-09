Φαίη Σκορδά: Η on air αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η παρουσιάστρια μίλησε για τον γάμο της με τον αγαπημένο της στο Buongiorno, απαντώντας στα σχόλια και τις ερωτήσεις συναδέλφων της

Η Φαίη Σκορδά μίλησε για τον γάμο της κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Buongiorno, το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου, απαντώντας με χαλαρότητα στα σχόλια και τις ευχές συναδέλφων της. Η αναφορά έγινε με αφορμή τα μηνύματα που έστειλαν στην κάμερα της εκπομπής οι Ελεονώρα Μελέτη και Γρηγόρης Γκουντάρας σχετικά με τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Η Φαίη Σκορδά τόνισε ότι πάντα κρατά χαμηλούς τόνους και στην προσωπική και στην επαγγελματική της ζωή: «Από χαρά κάνουν κάποια σχόλια. Εγώ πόσα χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά; Αρκετά. Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του. Εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων. Αυτό που ήμουν, αυτό θα συνεχίσω να είμαι. Και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά μου είμαι χαμηλών τόνων».

Η παρουσιάστρια εκτίμησε τα θετικά σχόλια των συναδέλφων της λέγοντας: «Απλά, καταλαβαίνω και χαίρομαι που χαίρεστε». Στην προσπάθεια της Νάνσυ Νικολαΐδου να μην την φέρει σε δύσκολη θέση, η Φαίη απάντησε χαμογελώντας: «Όχι βέβαια. Καθόλου». Με το γνωστό χιούμορ της, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε: «Εγώ που είμαι μικροπρεπής, δε χαίρομαι καθόλου αν είμαι ακάλεστος. Θα είμαι έξω από τον γάμο σαν την Ελένη Λουκά».





Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η ερώτηση της Ελεονώρα Μελέτη σχετικά με το αν είχε κληθεί στον γάμο της Φαίης Σκορδά. Η παρουσιάστρια απάντησε με ειλικρίνεια και χιούμορ, τονίζοντας ότι έχει οργανώσει και η ίδια γάμους και βαφτίσεις με μυστικότητα: «Τελικά η Φαίη Σκορδά σας κάλεσε στο γάμο της; Εγώ θα σας δώσω μια συμβουλή πάντως. Γιατί έχω κάνει και γάμο και βάφτιση, τελείως κρυφά, δεν το είχε πάρει πρέφα άνθρωπος. Δεν πειράζει, ας παρεξηγηθεί και κόσμος. Δεν γίνεται».

