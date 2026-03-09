Celeb News 09.03.2026

Φαίη Σκορδά: Η on air αποκάλυψη για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η παρουσιάστρια μίλησε για τον γάμο της με τον αγαπημένο της στο Buongiorno, απαντώντας στα σχόλια και τις ερωτήσεις συναδέλφων της
Η Φαίη Σκορδά μίλησε για τον γάμο της κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Buongiorno, το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου, απαντώντας με χαλαρότητα στα σχόλια και τις ευχές συναδέλφων της. Η αναφορά έγινε με αφορμή τα μηνύματα που έστειλαν στην κάμερα της εκπομπής οι Ελεονώρα Μελέτη και Γρηγόρης Γκουντάρας σχετικά με τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Η Φαίη Σκορδά τόνισε ότι πάντα κρατά χαμηλούς τόνους και στην προσωπική και στην επαγγελματική της ζωή: «Από χαρά κάνουν κάποια σχόλια. Εγώ πόσα χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά; Αρκετά. Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του. Εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων. Αυτό που ήμουν, αυτό θα συνεχίσω να είμαι. Και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά μου είμαι χαμηλών τόνων».

Η παρουσιάστρια εκτίμησε τα θετικά σχόλια των συναδέλφων της λέγοντας: «Απλά, καταλαβαίνω και χαίρομαι που χαίρεστε». Στην προσπάθεια της Νάνσυ Νικολαΐδου να μην την φέρει σε δύσκολη θέση, η Φαίη απάντησε χαμογελώντας: «Όχι βέβαια. Καθόλου». Με το γνωστό χιούμορ της, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε: «Εγώ που είμαι μικροπρεπής, δε χαίρομαι καθόλου αν είμαι ακάλεστος. Θα είμαι έξω από τον γάμο σαν την Ελένη Λουκά».


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η ερώτηση της Ελεονώρα Μελέτη σχετικά με το αν είχε κληθεί στον γάμο της Φαίης Σκορδά. Η παρουσιάστρια απάντησε με ειλικρίνεια και χιούμορ, τονίζοντας ότι έχει οργανώσει και η ίδια γάμους και βαφτίσεις με μυστικότητα: «Τελικά η Φαίη Σκορδά σας κάλεσε στο γάμο της; Εγώ θα σας δώσω μια συμβουλή πάντως. Γιατί έχω κάνει και γάμο και βάφτιση, τελείως κρυφά, δεν το είχε πάρει πρέφα άνθρωπος. Δεν πειράζει, ας παρεξηγηθεί και κόσμος. Δεν γίνεται».

Αλέξανδρος Αθανασιάδης ΓΑΜΟΣ Παρουσιάστριες ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
