Balenciaga FW 26/27: Ο Pierpaolo Piccioli εξερευνά το φως και τη σκιά μέσα από τη νέα συλλογή

Με έμπνευση από την τεχνική του κιάροσκιουρο , η συλλογή προτείνει κομψά, minimal ρούχα που αναδεικνύουν το φως και τη σκιά πάνω στο σώμα

Ο Pierpaolo Piccioli συμπληρώνει σχεδόν 1 χρόνο στον ρόλο του δημιουργικού διευθυντή του οίκου Balenciaga, αντικαθιστώντας τον Demna τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Μέσα σε 3 μόλις συλλογές, έχει παρουσιάσει διαφορετικές πτυχές του οίκου: από ρομαντικές και γλυπτικές σιλουέτες στην πρώτη του συλλογή, μέχρι αθλητικές εξερευνήσεις της ανθρώπινης μορφής στο pre-fall 2026.

Για το χειμώνα 2026, ο Piccioli παρουσιάζει ένα ακόμα πρόσωπο της γκαρνταρόμπας Balenciaga. Η συλλογή με τίτλο «Clairobscur», εμπνευσμένη από τη ζωγραφική τεχνική του κιάροσκιουρο της Αναγέννησης, υιοθετεί πιο αυστηρή παλέτα χρωμάτων, χωρίς όμως την απόλυτη μονοχρωμία που είχε δει στο τελευταίο του έργο για τον οίκο Valentino.

Διάβασε επίσης: Loewe FW 26/27: Ένα ταξίδι στον σουρεαλιστικό βυθό της μόδας

Τα πρώτα looks περιλάμβαναν ένα δερμάτινο bomber με pencil φούστα με σκίσιμο μπροστά, ένα hip-length peacoat με δραματικό γιακά πάνω από leggings, ένα ολόσωμο jumpsuit με ζώνη και ένα δερμάτινο cape dress, όλα σε μαύρο. Παράλληλα, καμπαρτίνες και jumbo hoodies με φωτογραφικά prints άνοιξαν τον δρόμο σε αποχρώσεις κόκκινου-πορτοκαλί, γκρι-καφέ, burgundy και σοκολατί.

Φως και σκιά ως δημιουργική δύναμη

Σύμφωνα με τις σημειώσεις της επίδειξης, η συλλογή εξερευνά τις αντίθετες έννοιες φως και σκιά, «με σκοπό να ανακαλύψουμε νέες διαστάσεις». Η σκοτεινότητα και η φωτεινότητα γίνονται μεταφορικά στοιχεία της ανθρώπινης κατάστασης, δημιουργώντας πορτρέτα ανθρώπων μέσα από τα ρούχα.

Για να ενισχύσει το concept, ο Piccioli συνεργάστηκε με τον Sam Levinson, δημιουργό της σειράς Euphoria, για μια immersive video installation. Οι καλεσμένοι παρακολούθησαν στιγμιότυπα από την επερχόμενη 3 σεζόν της σειράς, πλαισιωμένα με πορτρέτα των μοντέλων και σκηνικά από ανατολή έως δύση του ηλίου, αντανακλώντας αλήθεια, συμπόνια και ανθρώπινη δύναμη.

Εστίαση στο σώμα και την κομψότητα

Σε αντίθεση με την πρώτη του συλλογή, όπου τα φορέματα και τα floral looks ήταν πιο daytime και red carpet-friendly, η χειμερινή συλλογή του 2026 στρέφεται σε πιο παραδοσιακά separates: δερμάτινα jackets, ψηλόμεσα παντελόνια, draped tops και tailored κοστούμια. Τα φορέματα, για το μεγαλύτερο μέρος, αγκαλιάζουν το σώμα χωρίς περιττό όγκο, αφήνοντας χώρο για layering.

Το θέμα του κιάροσκιουρο μεταφέρεται και στο draping των φορεμάτων, των tops και ακόμη και των παπουτσιών (σε συνεργασία με J.M. Wetson). Διακοσμητικά στοιχεία και ombré εφέ σε φορέματα, τσάντες και sneakers λειτουργούν σαν ζωγραφική, επιτρέποντας να αναδειχθεί η φωτεινότητα μέσα από τα υφάσματα.

Η γκαρνταρόμπα ως συλλογική έκφραση

Ο Piccioli συνεχίζει την παράδοση του Cristóbal Balenciaga και τον σεβασμό για το σώμα, αναδεικνύοντάς το με γιακάδες που πλαισιώνουν το πρόσωπο, ντεκολτέ που αναδεικνύουν το στήθος, cutouts που αφήνουν να φανεί το δέρμα και ζώνες στη μέση.

Με μοντέλα από διαφορετικά backgrounds και ηλικίες, η συλλογή προτείνει την ενότητα μέσα από τη συλλογικότητα, ενώ ταυτόχρονα γιορτάζει την ατομική δύναμη κάθε μοντέλου. Όπως αναφέρουν οι σημειώσεις της επίδειξης: «Ζωντανοί, συλλογικοί, εδώ, σχηματίζουν ένα fresco της ανθρωπότητας».

Η συλλογή Balenciaga FW 2026 αποδεικνύει ότι η μόδα μπορεί να λειτουργήσει σαν έργο τέχνης, όπου η αντίθεση φως-σκιά, η κομψή δερμάτινη ραπτική και η συλλογική ανθρωπιά συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια πασαρέλα με βάθος, νόημα και αισθητική δύναμη.

Διάβασε επίσης: Schiaparelli FW 26/27: Το γυμνό σώμα στο επίκεντρο της νέας συλλογής

Δες κι αυτό…