09.03.2026

Denim Nails: Η αναπάντεχη τάση στα νύχια αυτής της άνοιξης

Τα denim nails επιστρέφουν δυναμικά την άνοιξη 2026, με αποχρώσεις μπλε, metallic λεπτομέρειες, studs και αέρινα aura effects
Μαρία Χατζηγιάννη

Το τζιν θεωρείται βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας και ουδέτερο στοιχείο στη μόδα. Γιατί λοιπόν να μην ισχύει το ίδιο και για τα νύχια; Με τόσους τρόπους να φορέσουμε το τζιν αυτή την άνοιξη, δεν αποτελεί έκπληξη ότι το κλασικό ύφασμα παίρνει θέση και στο μανικιούρ. Και όπως τα αγαπημένα μας παντελόνια, έτσι και τα denim nails έχουν μεγάλη ποικιλία. Από barrel-leg inspo σε απροσδόκητα σχήματα νυχιών, μέχρι τα Y2K vibes των low-rise jeans.

Το καλό νέο; Δεν χρειάζεσαι ειδικές τεχνικές για να πετύχεις το ύφος και την υφή των αγαπημένων σου παντελονιού. Το cat-eye εφέ, ή αλλιώς velvet nails, δίνει εύκολα μια υφή σαν ύφασμα και με τις σωστές αποχρώσεις του μπλε, που ακόμη και ένα DIY μανικιούρ μπορεί να αποδώσει το σωστό vibe.

https://www.instagram.com/nailsby.alejandra/

Denim French

Αναζητάς μια πιο δημιουργική εκδοχή για τα French tips αυτή την άνοιξη; Τα dimensioned denim tips είναι η τέλεια επιλογή. Πρόσθεσε μια λεπτή ασημένια γραμμή για να τονίσεις την αντίθεση και τη διάσταση.

nixia_denim
https://www.instagram.com/nudeynails/

Σκούρο τζιν

Ένα βαθύ, κομψό μπλε είναι η πιο effortless επιλογή για μανικιούρ εμπνευσμένο από τζιν. Δοκίμασε πιο σκούρες αποχρώσεις και δώσε στο gel σου μια κομψή, casual-chic αίσθηση.

denim_nixia2
https://www.instagram.com/unique.by.branka/

Light-Wash Tips

Για μια πιο διακριτική, μίνιμαλ προσέγγιση, τα micro-French tips σε ανοιχτό μπλε είναι φρέσκα και κομψά, ιδανικά για καθημερινές εμφανίσεις με μια διακριτική δόση τζιν διάθεσης.

galliko_denim_nixia
https://www.instagram.com/lemanoir/

Ασημένιο περίγραμμα

Δώσε στο denim look σου μια glam πινελιά προσθέτοντας λεπτές ασημένιες γραμμές γύρω από τα νύχια. Μικρές αλλά κομψές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

denim_nixia
https://www.instagram.com/nudeynails/

Denim με στρασάκια

Για πιο edgy vibes, τα studs είναι η πιο εύκολη λύση. Πρόσθεσε ασημένιες κουκκίδες στις άκρες των νυχιών και κάνε το μανικιούρ σου να ξεχωρίζει.

denim_nixia
https://www.instagram.com/de.divine.beauty/

Rockstar

Φόρεσε το rock ‘n’ roll attitude στα νύχια σου! Λίγο γκλίτερ ή ένα αστέρι accent δίνουν retro διάθεση και ανανεώνουν τη rock σκηνή των 2000s σε κάθε σου κίνηση.

denim_nixia
https://www.instagram.com/olcivv_nailss/

beauty beauty trends μανικιούρ νύχια
