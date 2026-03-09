Food 09.03.2026

Η πεντανόστιμη vegan πίτσα που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τη νηστεία

pizza
Μια νόστιμη vegan πίτσα με αφράτη ζύμη και πολύχρωμα λαχανικά, ιδανική για όσους τηρούν νηστεία ή επιλέγουν plant-based γεύματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νηστεία δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερείσαι γεύσεις και απολαύσεις. Αυτή η vegan πίτσα είναι η τέλεια πρόταση για όσους επιλέγουν ένα πιάτο χωρίς ζωικά προϊόντα, αλλά δεν θέλουν να θυσιάσουν τη νοστιμιά. Με αφράτη ζύμη φτιαγμένη στο σπίτι και μία πλούσια σάλτσα ντομάτας, τα λαχανικά γίνονται πρωταγωνιστές, χαρίζοντας έντονο χαρακτήρα και χρώμα σε κάθε μπουκιά.

Η συνταγή είναι απλή, ευέλικτη και ιδανική για όλη την οικογένεια. Μπορείς να επιλέξεις τα toppings που σου αρέσουν περισσότερο, από πιπεριές και μανιτάρια μέχρι ελιές ή ακόμα και προτηγανισμένες πατάτες, δημιουργώντας μια πίτσα που σέβεται τη νηστεία αλλά παραμένει πλούσια σε γεύση και υφή.

Unsplash.com

Διάβασε επίσης: 4 νόστιμες συνταγές που θα φέρουν την άνοιξη στο πιάτο σου

Υλικά για τη ζύμη:

  • 250 γρ. αλεύρι σκληρό
  • 200 γρ. αλεύρι μαλακό
  • 50 γρ. βρώμη αλεσμένη
  • 7 γρ. ξηρή μαγιά
  • 300-350 ml νερό
  • 35 ml ελαιόλαδο
  • 1 κ.γ. ζάχαρη
  • Αλάτι

Σάλτσα:

  • 800 γρ. ντομάτα κονκασέ
  • Ρίγανη, θυμάρι και φρυγανιά τριμμένη
  • Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι
pizza
https://www.pexels.com/

Toppings:

  • Πιπεριές
  • Μανιτάρια
  • Κρεμμύδι
  • Ελιές
  • Προτηγανισμένες πατάτες

Εκτέλεση:

  • Ζύμη: Ανακατεύεις τα δύο είδη αλευριού με τη βρώμη και αλάτι. Διαλύεις τη μαγιά στο νερό με τη ζάχαρη και προσθέτεις στο μίγμα μαζί με το ελαιόλαδο. Αφήνεις τη ζύμη να φουσκώσει για 1 ½ ώρα.
  • Σάλτσα: Χτυπάς στο μπλέντερ την ντομάτα με τα μπαχαρικά και λίγο ελαιόλαδο.
  • Σχηματισμός πίτσας: Ανοίγεις τη ζύμη, απλώνεις τη σάλτσα και προσθέτεις τα λαχανικά της επιλογής σου.
  • Ψήσιμο: Σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 °C για 10-15 λεπτά μέχρι να ροδίσει.

Διάβασε επίσης: Η συνταγή για ντοματοκεφτέδες που θα κάνουν πιο γευστική την περίοδο της νηστείας

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

pizza συνταγή φαγητό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Denim Nails: Η αναπάντεχη τάση στα νύχια αυτής της άνοιξης

Balenciaga FW 26/27: Ο Pierpaolo Piccioli εξερευνά το φως και τη σκιά μέσα από τη νέα συλλογή

Κι όμως οι φράουλες κρύβουν σκουλήκια: Το κόλπο με το αλατόνερο για να τις πλένεις σωστά

Givenchy FW 2026: Η Sarah Burton παντρεύει την ιστορία της τέχνης με τη σύγχρονη couture

Jean Paul Gaultier FW 26-27: Τολμηρά bodysuits και φουτουριστικές κούκλες στο catwalk

Loewe FW 26/27: Ένα ταξίδι στον σουρεαλιστικό βυθό της μόδας

Schiaparelli FW 26/27: Το γυμνό σώμα στο επίκεντρο της νέας συλλογής

Το wolf cut είναι το hair trend της χρονιάς σύμφωνα με τις celebrities

3 jacket trends που πρέπει να γνωρίζεις πριν έρθει η άνοιξη

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…