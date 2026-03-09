Η πεντανόστιμη vegan πίτσα που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τη νηστεία

Μια νόστιμη vegan πίτσα με αφράτη ζύμη και πολύχρωμα λαχανικά, ιδανική για όσους τηρούν νηστεία ή επιλέγουν plant-based γεύματα

Η νηστεία δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερείσαι γεύσεις και απολαύσεις. Αυτή η vegan πίτσα είναι η τέλεια πρόταση για όσους επιλέγουν ένα πιάτο χωρίς ζωικά προϊόντα, αλλά δεν θέλουν να θυσιάσουν τη νοστιμιά. Με αφράτη ζύμη φτιαγμένη στο σπίτι και μία πλούσια σάλτσα ντομάτας, τα λαχανικά γίνονται πρωταγωνιστές, χαρίζοντας έντονο χαρακτήρα και χρώμα σε κάθε μπουκιά.

Η συνταγή είναι απλή, ευέλικτη και ιδανική για όλη την οικογένεια. Μπορείς να επιλέξεις τα toppings που σου αρέσουν περισσότερο, από πιπεριές και μανιτάρια μέχρι ελιές ή ακόμα και προτηγανισμένες πατάτες, δημιουργώντας μια πίτσα που σέβεται τη νηστεία αλλά παραμένει πλούσια σε γεύση και υφή.

Υλικά για τη ζύμη:

250 γρ. αλεύρι σκληρό

200 γρ. αλεύρι μαλακό

50 γρ. βρώμη αλεσμένη

7 γρ. ξηρή μαγιά

300-350 ml νερό

35 ml ελαιόλαδο

1 κ.γ. ζάχαρη

Αλάτι

Σάλτσα:

800 γρ. ντομάτα κονκασέ

Ρίγανη, θυμάρι και φρυγανιά τριμμένη

Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι

Toppings:

Πιπεριές

Μανιτάρια

Κρεμμύδι

Ελιές

Προτηγανισμένες πατάτες

Εκτέλεση:

Ζύμη: Ανακατεύεις τα δύο είδη αλευριού με τη βρώμη και αλάτι. Διαλύεις τη μαγιά στο νερό με τη ζάχαρη και προσθέτεις στο μίγμα μαζί με το ελαιόλαδο. Αφήνεις τη ζύμη να φουσκώσει για 1 ½ ώρα.

Σάλτσα: Χτυπάς στο μπλέντερ την ντομάτα με τα μπαχαρικά και λίγο ελαιόλαδο.

Σχηματισμός πίτσας: Ανοίγεις τη ζύμη, απλώνεις τη σάλτσα και προσθέτεις τα λαχανικά της επιλογής σου.

Ψήσιμο: Σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 °C για 10-15 λεπτά μέχρι να ροδίσει.

