Ο Keanu Reeves επιστρέφει με τους Dogstar και νέο album All in Now

Οι Dogstar, το ροκ συγκρότημα στο οποίο συμμετέχει ο Keanu Reeves, ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ, σηματοδοτώντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην πρόσφατη επιστροφή τους στη δισκογραφία. Την Παρασκευή 6 Μαρτίου, το ροκ τρίο που αποτελείται από τον Keanu Reeves στο μπάσο, τον Bret Domrose στην κιθάρα και στα φωνητικά και τον Robert Mailhouse στα ντραμς ανακοίνωσε το 4ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο «All in Now». Ο νέος δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου μέσω της δισκογραφικής εταιρείας του συγκροτήματος Dillon Street Records.

Ο Keanu Reeves μίλησε για την επιστροφή του συγκροτήματος στο στούντιο ηχογράφησης, δηλώνοντας «Ανυπομονούσαμε απίστευτα. Προσωπικά αγάπησα κάθε στιγμή. Για μένα η νοοτροπία ήταν να δουλέψουμε σκληρά και να προχωρήσουμε μπροστά». Από την πλευρά του, ο Robert Mailhouse τόνισε ότι η νέα δουλειά αποτυπώνει την ουσία της μπάντας. Όπως ανέφερε «Το άλμπουμ αποτυπώνει πραγματικά την ενέργεια που βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της δουλειάς και τη χαρά που πάντα είχαμε όταν παίζουμε μαζί».

Το νέο άλμπουμ, σε παραγωγή του Nick Launay, ακολουθεί την επιστροφή των Dogstar το 2023 με το άλμπουμ «Somewhere Between the Power Lines», το οποίο κυκλοφόρησε ύστερα από μια παύση σχεδόν 20 ετών. Ενόψει της κυκλοφορίας του «All in Now», το συγκρότημα παρουσίασε και το μουσικό βίντεο για το ομώνυμο τραγούδι. Το βίντεο, διάρκειας περίπου 3 λεπτών και σε λιτή αισθητική, σκηνοθέτησε ο Carlos Garcia Medina και παρουσιάζει τα 3 μέλη του συγκροτήματος να ερμηνεύουν το μελωδικό τραγούδι σε έναν χαμηλά φωτισμένο χώρο.

Ο Robert Mailhouse εξήγησε τη σημασία του τραγουδιού για το συγκρότημα λέγοντας «Το “All in Now” σε χτυπά κατευθείαν στο κεφάλι. Είναι ένα τραγούδι που φτιάχτηκε για ζωντανές εμφανίσεις. Ο Keanu Reeves ήταν αυτός που επινόησε και τον τίτλο και με έναν τρόπο συνοψίζει το πού βρισκόμαστε και ποιοι είμαστε σήμερα ως συγκρότημα. Είναι κάτι αληθινό για εμάς. Δίνουμε ό,τι έχουμε και συνεχίζουμε».

Παράλληλα, οι Dogstar ανακοίνωσαν και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες με συνολικά 25 συναυλίες. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 28 Μαΐου στο Yaamava’ Resort & Casino στην πόλη Highland της Καλιφόρνιας. Μετά από μία ακόμη εμφάνιση στην ίδια πολιτεία, το συγκρότημα θα ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη για μια σειρά συναυλιών που θα διαρκέσει έως τα τέλη Ιουλίου.

Η περιοδεία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου με συναυλία στο UT at The Complex στο Salt Lake City.

