Σχέσεις 08.03.2026

Dry Texting: Το σημάδι στα μηνύματα που φωνάζει ότι… κάτι δεν πάει καλά

Τι σημαίνουν τα μονολεκτικά μηνύματα και πότε δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην εποχή που οι περισσότερες σχέσεις ξεκινούν και εξελίσσονται μέσα από μια οθόνη, ο τρόπος που κάποιος σου στέλνει μήνυμα λέει πολλά περισσότερα από όσα νομίζεις. Ένα «καλημέρα» με ενδιαφέρον, μια ερώτηση για το πώς πήγε η μέρα σου ή ακόμη και ένα απλό emoji μπορεί να δείξει διάθεση για σύνδεση. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και το λεγόμενο dry texting, εκείνες οι σύντομες, άχρωμες απαντήσεις που μοιάζουν να κλείνουν τη συζήτηση αντί να τη συνεχίζουν. Και κάπου εκεί αρχίζουν οι αμφιβολίες.

Dry texting σημαίνει ουσιαστικά «στεγνή» επικοινωνία. Είναι τα μονολεκτικά «οκ», «ναι», «καλά», τα αδιάφορα «χαχα» χωρίς συνέχεια, τα μηνύματα που δεν συνοδεύονται από ερωτήσεις ή διάθεση για διάλογο. Δεν είναι απλώς σύντομα, είναι αποστασιοποιημένα. Όταν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά, βρίσκει τρόπο να κρατήσει τη συζήτηση ζωντανή. Ρωτά, σχολιάζει, μοιράζεται. Όταν οι απαντήσεις περιορίζονται συστηματικά σε κάτι τυπικό και επίπεδο, η επικοινωνία αρχίζει να μοιάζει μονόπλευρη.

pexels.com

Φυσικά, δεν σημαίνει ότι κάθε σύντομο μήνυμα είναι και καμπανάκι κινδύνου. Κάποιοι άνθρωποι δεν εκφράζονται εύκολα γραπτώς ή δεν θεωρούν τα μηνύματα βασικό μέσο σύνδεσης. Άλλες φορές, η κούραση ή το άγχος της καθημερινότητας επηρεάζουν τον τρόπο επικοινωνίας. Το ζήτημα δεν είναι ένα μεμονωμένο «οκ». Είναι το μοτίβο. Αν η ζεστασιά και το ενδιαφέρον των πρώτων ημερών αντικαταστάθηκαν από ψυχρές, τυπικές απαντήσεις και αν νιώθεις ότι μόνο εσύ προσπαθείς να κρατήσεις την κουβέντα ζωντανή, τότε ίσως κάτι έχει αλλάξει.

pexels.com

Το dry texting συχνά δημιουργεί ανασφάλεια. Σε βάζει στη διαδικασία να αναλύεις κάθε λέξη, κάθε τελεία, κάθε καθυστέρηση. Αναρωτιέσαι αν έκανες κάτι λάθος ή αν απλώς δεν ενδιαφέρεται πια. Η αλήθεια, όμως, είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζεις: όταν κάποιος θέλει, το δείχνει. Η προσπάθεια φαίνεται, ακόμη και μέσα από μια οθόνη. Δεν χρειάζεται να αποκωδικοποιείς συνεχώς τα μηνύματα κάποιου που ενδιαφέρεται πραγματικά για σένα.

pexels.com

Αν βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση, το πιο υγιές βήμα είναι να δεις τη συνολική εικόνα. Πώς είναι όταν βρίσκεστε από κοντά; Υπάρχει συνέπεια στις πράξεις του; Αν η ψυχρότητα περιορίζεται μόνο στα μηνύματα, ίσως πρόκειται απλώς για διαφορετικό στυλ επικοινωνίας. Αν όμως συνοδεύεται από αποστάσεις, λιγότερες πρωτοβουλίες και γενικότερη αδιαφορία, τότε το μήνυμα είναι πιο ξεκάθαρο απ’ όσο θα ήθελες. Στο τέλος της ημέρας, η επικοινωνία δεν μετριέται σε αριθμό λέξεων αλλά σε πρόθεση. Το θέμα δεν είναι αν σου στέλνει μεγάλες παραγράφους, αλλά αν σε κάνει να νιώθεις σημαντικός. Αν κάθε φορά που διαβάζεις ένα μήνυμά του νιώθεις αμφιβολία αντί για σιγουριά, τότε ίσως το πρόβλημα δεν είναι το «οκ». Είναι αυτό που κρύβεται πίσω από αυτό.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

