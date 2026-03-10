Celeb News 10.03.2026

Ντόρα Μπακογιάννη: Η απίστευτη ερώτηση που δέχτηκε όταν ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί

Η Ντόρα Μπακογιάννη αποκάλυψε μια άγνωστη εμπειρία από την εγκυμοσύνη της και τις ερωτήσεις που δέχτηκε στο μαιευτήριο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε ανοιχτά για μια προσωπική εμπειρία από το παρελθόν της, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που βίωσε όταν περίμενε το πρώτο της παιδί. Η αναφορά έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων και είχε στόχο να αναδείξει ζητήματα που αφορούν τη θέση και τα δικαιώματα των γυναικών στην κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Ντόρα Μπακογιάννη περιέγραψε ένα περιστατικό από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, όταν βρέθηκε στο μαιευτήριο και ήρθε αντιμέτωπη με ερωτήσεις που σήμερα θα θεωρούνταν αδιανόητες. «Με ρώτησαν πότε παντρεύτηκα. Όταν απάντησα ότι δεν είμαι παντρεμένη, με ρώτησαν ποιανού είναι το παιδί. Τους απάντησα “αγνώστου πατρός” και σκέφτηκα, “Τι προτείνετε τώρα; Να το καταπιώ;”», είπε με χιούμορ.

Μέσα από την ιστορία αυτή θέλησε να δείξει πόσο διαφορετικές ήταν οι κοινωνικές αντιλήψεις απέναντι στις γυναίκες στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι η ανισότητα εκείνης της εποχής αντανακλούσε μια γενικότερη στάση που, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξακολουθεί να εμφανίζεται και σήμερα.


Στην ίδια εκδήλωση μοιράστηκε και μια εμπειρία από τα πρώτα χρόνια της πολιτικής της διαδρομής. Όπως διηγήθηκε, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε καφενείο στην Ευρυτανία, ένας ηλικιωμένος άνδρας τη ρώτησε για ποιο λόγο είχε βρεθεί εκεί και της ξεκαθάρισε πως δεν ψηφίζει «τσούπρες».Παρόλα αυτά, όπως ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη, με την πάροδο του χρόνου η στάση του άλλαξε και τελικά την ψήφισε. Το περιστατικό, όπως σημείωσε, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι  αντιλήψεις μπορούν να μεταβληθούν όταν αλλάζει και η οπτική της κοινωνίας απέναντι στις γυναίκες και τον ρόλο τους στη δημόσια ζωή.

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

