Πριγκίπισσα Eugenie: Τέλος της θητείας της σε ανθρωπιστική οργάνωση εξαιτίας του Πρίγκιπα Andrew

Η 35χρονη κόρη του Andrew και της Sarah Ferguson αφήνει τον ρόλο της προστάτιδας, σε μια περίοδο που η οικογένεια αντιμετωπίζει έντονες εξελίξεις

Στο επίκεντρο των τελευταίων εξελίξεων βρίσκεται η 35χρονη Πριγκίπισσα Eugenie, κόρη του πρώην Πρίγκιπα Andrew και της Sarah Ferguson, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ρόλο της προστάτιδας της Anti-Slavery International, θέσης που κατείχε από τον Οκτώβριο του 2019. Η οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1839, θεωρείται η παλαιότερη ανθρωπιστική οργάνωση κατά της δουλείας στον κόσμο, και η στήριξη της Eugenie είχε συμβάλει στην προώθηση των ανθρωπιστικών της στόχων όλα αυτά τα χρόνια.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση ευχαρίστησε τη βασιλική προστάτιδα για τη συνεισφορά της και τόνισε ότι ελπίζει να συνεχίσει να προωθεί την πάλη ενάντια στη δουλεία και την προάσπιση της ελευθερίας για όλους. Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης, το προφίλ της Eugenie έχει ήδη αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα της οργάνωσης.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης δημοσιότητας για την οικογένειά της, εξαιτίας του σκανδάλου που αφορά τον πατέρα της, πρίγκιπα Andrew, και τη σχέση του με τον Jeffrey Epstein. Ο Andrew συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου με υποψίες για αδικήματα δημόσιας κατάχρησης εξουσίας, τα οποία αρνείται. Παρά τις εξελίξεις, η Eugenie, μαζί με την αδελφή της και τη μητέρα τους, Sarah Ferguson, δεν έχουν προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύλληψη.

Πηγές αναφέρουν ότι οι δύο αδελφές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην οικογενειακή στήριξη και την ανάγκη να αποστασιοποιηθούν από το σκάνδαλο, ενώ η βασιλική βιογράφος Ingrid Seward επισημαίνει ότι οι συνέπειες του σκανδάλου έχουν επηρεάσει σημαντικά την προσωπική και κοινωνική τους ζωή.

H σύλληψη του Πρίγκιπα Andrew

Η σύλληψη του πρίγκιπα Andrew, δούκα του York, αποτέλεσε ένα από τα πιο σοβαρά πλήγματα για τη βρετανική μοναρχία τα τελευταία χρόνια. Ο έκπτωτος πρίγκιπας της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, Andrew Mountbatten-Windsor, συνελήφθη ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με το σκάνδαλο του Jeffrey Epstein.

Η επιχείρηση της σύλληψης πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του στο Wood Farm, στο Σάντριγχαμ, με την παρουσία οκτώ αστυνομικών με πολιτική περιβολή και περιπολικών με συμβατικές πινακίδες, γεγονός που προκάλεσε έντονη κινητικότητα και πλήθος ερωτημάτων για τον ρόλο του πρίγκιπα στις αποκαλύψεις γύρω από τον Jeffrey Epstein. Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση είχε ήδη ανακοινώσει ότι διερευνά καταγγελίες περί φερόμενης διαβίβασης εμπιστευτικών κυβερνητικών εγγράφων από τον Andrew στον Epstein, βάσει των τότε δημοσιοποιημένων αρχείων. Η σύλληψη αυτή ενέτεινε την προσοχή των βρετανικών αρχών και υπογράμμισε τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι κατηγορίες, ακόμη και για ανώτατα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύλληψη του πρίγκιπα, μπορείς να διαβάσεις το άρθρο μας: Σύλληψη του πρίγκιπα Andrew εν μέσω ερευνών.

Νομικοί αναλυτές εκτίμησαν ότι η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνες σχετικά με πιθανές παραλείψεις ή συγκάλυψη, ενώ η δημοσιότητα της υπόθεσης επηρέασε σημαντικά τη διεθνή εικόνα του πρίγκιπα Andrew και πυροδότησε έντονες συζητήσεις για τη λογοδοσία και τις ευθύνες των μελών της βασιλικής οικογένειας.

