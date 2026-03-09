TV 09.03.2026

ΑΝΤ1: Τέλος οι Ράδιο Αρβύλα – Το πρόγραμμα που παίρνει τη θέση τους μετά το Πάσχα

Ράδιο Αρβύλα
Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε το πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει το Ράδιο Αρβύλα μετά το Πάσχα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε ποιο πρόγραμμα θα πάρει τη θέση της δημοφιλούς σατιρικής εκπομπής Ράδιο Αρβύλα αμέσως μετά το Πάσχα. Όπως κάθε χρόνο, η εκπομπή ολοκληρώνει τον κύκλο της την τελευταία εβδομάδα πριν από τις γιορτές, με το φινάλε να είναι προγραμματισμένο εκτός απροόπτου για τις 31 Μαρτίου. Αυτό αφήνει ένα κενό στο slot της prime time ζώνης 20:00-21:00, από Δευτέρα έως Τετάρτη, το οποίο πλέον θα καλύψει ένα νέο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το trailer που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, η νέα κωμική σειρά με τίτλο Σούπερ Ήρωες θα αναλάβει να γεμίσει τη ζώνη αυτή, με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο ηθοποιό Γιάννη Μπέζο. Η σειρά υπόσχεται γέλιο, ανατροπές και δυνατές στιγμές, φέρνοντας φρέσκο αέρα στην τηλεοπτική prime time.

Φινάλε για το Ράδιο Αρβύλα – Ο Αντώνης Κανάκης ανακοίνωσε την ημερομηνία αυλαίας

Φινάλε για το Ράδιο Αρβύλα – Ο Αντώνης Κανάκης ανακοίνωσε την ημερομηνία αυλαίας

Η πρεμιέρα της νέας κωμωδίας είναι προγραμματισμένη για Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 20:00, και θα συνεχίσει να προβάλλεται 3 φορές την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Τετάρτη την ίδια ώρα. Το κοινό αναμένει με ενδιαφέρον να δει πώς η νέα σειρά θα καταφέρει να καλύψει το κενό που αφήνει η σατιρική εκπομπή και αν θα καταφέρει να κερδίσει την προτίμηση των τηλεθεατών.

Η κίνηση του ΑΝΤ1 δείχνει ότι η σταθερή ζώνη prime time παραμένει σημαντική για το κανάλι, και η επιλογή του Γιάννη Μπέζου ως πρωταγωνιστή φαίνεται να στοχεύει σε ένα πρόγραμμα που θα προσελκύσει τόσο φανατικούς τηλεθεατές της κωμωδίας όσο και κοινό που παρακολουθεί το Ράδιο Αρβύλα.

Διάβασε επίσης: Επιστρέφει στην τηλέοραση η Ελένη Μενεγάκη; Η απάντησή της στις τηλεοπτικές κάμερες

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…

