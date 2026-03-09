ΑΝΤ1: Τέλος οι Ράδιο Αρβύλα – Το πρόγραμμα που παίρνει τη θέση τους μετά το Πάσχα

Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε ποιο πρόγραμμα θα πάρει τη θέση της δημοφιλούς σατιρικής εκπομπής Ράδιο Αρβύλα αμέσως μετά το Πάσχα. Όπως κάθε χρόνο, η εκπομπή ολοκληρώνει τον κύκλο της την τελευταία εβδομάδα πριν από τις γιορτές, με το φινάλε να είναι προγραμματισμένο εκτός απροόπτου για τις 31 Μαρτίου. Αυτό αφήνει ένα κενό στο slot της prime time ζώνης 20:00-21:00, από Δευτέρα έως Τετάρτη, το οποίο πλέον θα καλύψει ένα νέο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το trailer που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, η νέα κωμική σειρά με τίτλο Σούπερ Ήρωες θα αναλάβει να γεμίσει τη ζώνη αυτή, με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο ηθοποιό Γιάννη Μπέζο. Η σειρά υπόσχεται γέλιο, ανατροπές και δυνατές στιγμές, φέρνοντας φρέσκο αέρα στην τηλεοπτική prime time.

Η πρεμιέρα της νέας κωμωδίας είναι προγραμματισμένη για Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 20:00, και θα συνεχίσει να προβάλλεται 3 φορές την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Τετάρτη την ίδια ώρα. Το κοινό αναμένει με ενδιαφέρον να δει πώς η νέα σειρά θα καταφέρει να καλύψει το κενό που αφήνει η σατιρική εκπομπή και αν θα καταφέρει να κερδίσει την προτίμηση των τηλεθεατών.

Η κίνηση του ΑΝΤ1 δείχνει ότι η σταθερή ζώνη prime time παραμένει σημαντική για το κανάλι, και η επιλογή του Γιάννη Μπέζου ως πρωταγωνιστή φαίνεται να στοχεύει σε ένα πρόγραμμα που θα προσελκύσει τόσο φανατικούς τηλεθεατές της κωμωδίας όσο και κοινό που παρακολουθεί το Ράδιο Αρβύλα.

