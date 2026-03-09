Ο Pedro Almodóvar επιστρέφει στον ισπανικό κινηματογράφο και σχεδιάζει νέο φιλμ το 2027

Ο Pedro Almodóvar φαίνεται να βάζει τέλος στο σύντομο πέρασμά του από τις αγγλόφωνες παραγωγές και να επιστρέφει πλήρως στον ισπανικό κινηματογράφο. Ο 76χρονος δημιουργός μίλησε σε εκτενή συνέντευξη στην εφημερίδα El Pais με αφορμή τη νέα του ταινία «Bitter Christmas», η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες της Ισπανίας αργότερα μέσα στον μήνα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Pedro Almodóvar αναφέρθηκε στο μέλλον της καριέρας του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το πείραμά του στο Χόλιγουντ πιθανότατα ολοκληρώθηκε. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «Υποψιάζομαι ότι το υπόλοιπο της καριέρας μου θα συνεχιστεί στην Ισπανία».

Την τελευταία δεκαετία ο Pedro Almodóvar δοκίμασε για πρώτη φορά να δημιουργήσει έργα στην αγγλική γλώσσα. Η αρχή έγινε με τις ταινίες μικρού μήκους «The Human Voice» το 2020 και «Strange Way of Life» το 2023. Το 2024 ακολούθησε η μεγάλου μήκους ταινία «The Room Next Door», με πρωταγωνίστριες τις Tilda Swinton και Julianne Moore. Η ταινία σημείωσε σημαντική επιτυχία και απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Παρά τη διεθνή απήχηση της ταινίας, ο Pedro Almodóvar φαίνεται να προτιμά το δημιουργικό περιβάλλον της πατρίδας του. Όπως εξήγησε στη συνέντευξη, το σύστημα παραγωγής των Ηνωμένων Πολιτειών του φαίνεται συχνά υπερβολικά περίπλοκο. «Μερικές φορές οι Αμερικανοί περιπλέκουν τη ζωή τους πάρα πολύ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές παραγωγές απαιτούν συχνά πολύ μεγαλύτερες ομάδες συνεργατών από όσες θεωρεί ο ίδιος απαραίτητες.

Η νέα του ταινία «Bitter Christmas» σηματοδοτεί την επιστροφή του σε ένα καθαρά ισπανικό κινηματογραφικό σύμπαν. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Leonardo Sbaraglia, Victoria Luengo και Patrick Criado. Η ιστορία επικεντρώνεται σε μια γυναίκα αφοσιωμένη στη δουλειά της, η οποία μετά τον θάνατο της μητέρας της αποφασίζει να ταξιδέψει στο νησί Λανθαρότε μαζί με μια φίλη της. Εκεί οι εμπειρίες τους αρχίζουν να αντικατοπτρίζουν την ιστορία που δημιουργούν ταυτόχρονα ένας σεναριογράφος και ένας σκηνοθέτης, ένα μετα-αφηγηματικό εύρημα που παραπέμπει στο χαρακτηριστικό ύφος του Pedro Almodóvar.

Ο ίδιος ο δημιουργός έχει περιγράψει το «Bitter Christmas» ως ένα είδος «αδελφικής» ταινίας του «Pain and Glory», υπονοώντας ότι το νέο έργο συνεχίζει να εξερευνά προσωπικά και αυτοβιογραφικά στοιχεία της ζωής του. Η επιστροφή του στην ισπανική γλώσσα δεν σημαίνει πάντως ότι σκοπεύει να επιβραδύνει τον ρυθμό δημιουργίας του. Παρά την ηλικία των 76 ετών, ο Pedro Almodóvar αποκάλυψε ότι σχεδιάζει ήδη την επόμενη ταινία του, την οποία φιλοδοξεί να γυρίσει το 2027.

Με περισσότερες από 4 δεκαετίες καριέρας, ο Pedro Almodóvar θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους δημιουργούς, έχοντας υπογράψει ταινίες που σημάδεψαν το σύγχρονο σινεμά όπως «Talk to Her», «Women on the Verge of a Nervous Breakdown», «Broken Embraces», «Pain and Glory», «The Skin I Live In», «Bad Education» και «All About My Mother».

