Η αποστομωτική απάντηση της Doja Cat στον Timothée Chalamet για την όπερα και το μπαλέτο

Έντονη συζήτηση στον χώρο της τέχνης και της ψυχαγωγίας προκάλεσαν οι δηλώσεις του Timothée Chalamet σχετικά με την όπερα και το μπαλέτο, με την τραγουδίστρια και ράπερ Doja Cat να απαντά δημόσια μέσω κοινωνικών δικτύων υπερασπιζόμενη τις δύο ιστορικές μορφές παραστατικής τέχνης. Η Doja Cat, η οποία είναι 30 ετών και έχει βραβευθεί με Grammy, αντέδρασε σε σχόλιο του επίσης 30χρονου Timothée Chalamet, ο οποίος είχε δηλώσει ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον» για την όπερα και το μπαλέτο. Η αντίδραση της τραγουδίστριας δημοσιεύθηκε σε βίντεο στην πλατφόρμα TikTok, το οποίο αργότερα διαγράφηκε.

Στο βίντεο η Doja Cat υπενθύμισε την ιστορική σημασία των δύο μορφών τέχνης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η όπερα υπάρχει εδώ και 400 χρόνια και το μπαλέτο εδώ και 500 χρόνια. Κάποιος που λέγεται Timothée Chalamet είχε το θράσος να πει μπροστά στην κάμερα ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά». Η Doja Cat στάθηκε ιδιαίτερα στον σεβασμό και στην ιδιαίτερη θεατρική κουλτούρα που χαρακτηρίζει την όπερα και το μπαλέτο. Όπως τόνισε, «αν μπείτε τώρα σε ένα θέατρο όπερας, οι θέσεις θα είναι γεμάτες και κανείς δεν θα μιλά όσο εξελίσσεται η παράσταση, επειδή υπάρχει βαθύς σεβασμός. Υπάρχει συγκεκριμένη εθιμοτυπία στην όπερα και στο μπαλέτο. Είναι ένα εκπληκτικό θεατρικό μέσο, είναι πραγματικά πανέμορφο και οι άνθρωποι αφιερώνουν καθημερινά χρόνο και κόπο για να το υπηρετούν».

Η Doja Cat απάντησε επίσης στο επιχείρημα ότι ορισμένοι κλάδοι της τέχνης αντιμετωπίζουν δυσκολίες σήμερα. Όπως σημείωσε, «δεν έχει σημασία αν μια βιομηχανία περνά δύσκολες περιόδους, γιατί πολλές βιομηχανίες περνούν δυσκολίες. Η δική σου βιομηχανία περνά δυσκολίες, η δική μου επίσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται. Οι χορευτές ενδιαφέρονται, οι τραγουδιστές ενδιαφέρονται, το κοινό ενδιαφέρεται. Υπάρχει ακόμη κοινό».

Η τραγουδίστρια έκλεισε το σχόλιό της απευθυνόμενη ευθέως στον Timothée Chalamet. «Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται. Πηγαίνεις στο θέατρο ντυμένος σωστά, κάθεσαι ήσυχα και δείχνεις σεβασμό. Αυτή είναι η εθιμοτυπία σε αυτούς τους χώρους. Ίσως θα μπορούσες να μάθεις κάτι από αυτό».

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ένα απόσπασμα από δημόσια συζήτηση του Timothée Chalamet με τον Matthew McConaughey έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην εκδήλωση που διοργάνωσαν τα μέσα Variety και CNN στις 24 Φεβρουαρίου, ο Timothée Chalamet δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να εργαστεί σε τομείς όπως η όπερα ή το μπαλέτο. Όπως είπε ο Timothée Chalamet, «δεν θα ήθελα να εργάζομαι σε μπαλέτο ή όπερα ή σε πράγματα όπου προσπαθείς απλώς να τα κρατήσεις ζωντανά, παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον. Με όλο τον σεβασμό προς τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας».

Αφού συνειδητοποίησε ότι το σχόλιό του προκάλεσε αντιδράσεις, ο Timothée Chalamet επιχείρησε να το αντιμετωπίσει με χιούμορ, λέγοντας ότι «μόλις έχασα 14 σεντς σε τηλεθέαση και δέχθηκα επιθέσεις χωρίς λόγο».

Οι δηλώσεις του ηθοποιού προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον χώρο των παραστατικών τεχνών. Πολλοί καλλιτέχνες του μπαλέτου και της όπερας τοποθετήθηκαν δημόσια, ενώ και ο οργανισμός Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης απάντησε μέσω των κοινωνικών δικτύων. Σε σχετικό βίντεο που δημοσίευσε ο οργανισμός παρουσιάζονται καλλιτέχνες και τεχνικοί την ώρα που προετοιμάζουν μια παράσταση, συνοδευόμενο από το σχόλιο «με όλο τον σεβασμό προς τους ανθρώπους της όπερας και του μπαλέτου».

