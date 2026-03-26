Celeb News 26.03.2026

Η Ελλάδα μέσα στο ταξίδι του μέλιτος της Taylor Swift και του Travis Kelce

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce ετοιμάζουν έναν τριών εβδομάδων μήνα του μέλιτος, με στάσεις στις Μπαχάμες, την Ευρώπη και την Ελλάδα
Μαρία Χατζηγιάννη

ΗTaylor Swift και ο Travis Kelce, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της διεθνούς σκηνής, ετοιμάζονται για τον πρώτο μεγάλο μήνα του μέλιτός τους μετά τον γάμο τους.

Η τελετή προβλέπεται για τον Ιούνιο και θα γίνει στην πολυτελή κατοικία της τραγουδίστριας στο Rhode Island. Μετά το γάμο, οι δυο τους θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι διάρκειας περίπου τριών εβδομάδων, εξερευνώντας μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς του κόσμου.

Ο Travis Kelce και η Taylor Swift. Φωτογραφία αρχείου. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό επέστρεψε από τη Φινλανδία ο Akylas

Η περιπέτειά τους θα ξεκινήσει στις Μπαχάμες και στη συνέχεια θα μεταβούν στη Λίμνη Κόμο στην Ιταλία, στη Γαλλική Ριβιέρα και στην Κροατία, όπου ο Kelce θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τις οικογενειακές του ρίζες από την πλευρά της μητέρας του.

Στην Ελλάδα, το ζευγάρι επέλεξε ένα ιδιωτικό νησί, επιδιώκοντας να ζήσει στιγμές ηρεμίας και ιδιωτικότητας. Εκεί θα απολαύσουν ιστιοπλοΐα και την τοπική κουζίνα, αφήνοντας πίσω τους τον γρήγορο ρυθμό της καθημερινότητας.

Ο Travis Kelce και η Taylor Swift. Φωτογραφία αρχείου. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μετά την Ελλάδα, το ταξίδι τους θα συνεχιστεί προς την Ασία και τον Ειρηνικό, με στάσεις στη Σιγκαπούρη, την Αυστραλία και τα νησιά Φίτζι. Η τελευταία στάση πριν την επιστροφή τους στις ΗΠΑ θα είναι η Χαβάη, ώστε ο Kelce να επιστρέψει έγκαιρα για την έναρξη της νέας σεζόν στο NFL.

Απόλυτη απομόνωση για το ζευγάρι

Κατά τη διάρκεια αυτής της παγκόσμιας περιοδείας, η Swift και ο Kelce σκοπεύουν να περιορίσουν τις επαφές με τον έξω κόσμο. Κινητά τηλέφωνα, social media και κάθε άλλη επικοινωνία θα περιοριστούν σχεδόν πλήρως, ώστε να απολαύσουν τον χρόνο τους μόνοι τους.

Η πρόταση και η ανακοίνωση

Η πρόταση γάμου έγινε τον Αύγουστο του 2025, με το ζευγάρι να κρατά τη στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για κάποιες εβδομάδες. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε μέσω Instagram στις 26 Αυγούστου 2025 και προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό, συγκεντρώνοντας πάνω από 14,5 εκατομμύρια likes μέσα σε μόλις δύο ώρες.

Διάβασε επίσης: Η πρώτη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στο NOX μετά την περιπέτεια υγείας της

Δες επίσης

Ανθρωποειδές ρομπότ στο πλευρό της Melania Trump στον Λευκό Οίκο
Celeb News

Ανθρωποειδές ρομπότ στο πλευρό της Melania Trump στον Λευκό Οίκο

26.03.2026
Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό επέστρεψε από τη Φινλανδία ο Akylas
Celeb News

Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό επέστρεψε από τη Φινλανδία ο Akylas

26.03.2026
Η πρώτη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στο NOX μετά την περιπέτεια υγείας της
Celeb News

Η πρώτη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στο NOX μετά την περιπέτεια υγείας της

26.03.2026
Ο Barry Keoghan μιλά για την online επίθεση μετά τον χωρισμό με την Sabrina Carpenter
Celeb News

Ο Barry Keoghan μιλά για την online επίθεση μετά τον χωρισμό με την Sabrina Carpenter

26.03.2026
Καταδικάστηκε ο Bill Cosby και καλείται σε αποζημίωση 19,25 εκατ. δολαρίων
Celeb News

Καταδικάστηκε ο Bill Cosby και καλείται σε αποζημίωση 19,25 εκατ. δολαρίων

24.03.2026
Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz κοντά σε συμφωνία για αποκαλυπτική σειρά 
Celeb News

Ο Brooklyn Beckham και η Nicola Peltz κοντά σε συμφωνία για αποκαλυπτική σειρά 

24.03.2026
Η Amanda Peet αποκαλύπτει τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού
Celeb News

Η Amanda Peet αποκαλύπτει τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού

24.03.2026
Ο Cristiano Ronaldo και η Georgina Rodríguez σε επίδειξη χλιδής με ρολόγια, διαμάντια και hypercar
Celeb News

Ο Cristiano Ronaldo και η Georgina Rodríguez σε επίδειξη χλιδής με ρολόγια, διαμάντια και hypercar

24.03.2026
Νικολέττα Ράλλη: Οι πρώτες της δηλώσεις μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο
Celeb News

Νικολέττα Ράλλη: Οι πρώτες της δηλώσεις μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο

24.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα