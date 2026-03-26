Η Ελλάδα μέσα στο ταξίδι του μέλιτος της Taylor Swift και του Travis Kelce

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce ετοιμάζουν έναν τριών εβδομάδων μήνα του μέλιτος, με στάσεις στις Μπαχάμες, την Ευρώπη και την Ελλάδα

ΗTaylor Swift και ο Travis Kelce, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της διεθνούς σκηνής, ετοιμάζονται για τον πρώτο μεγάλο μήνα του μέλιτός τους μετά τον γάμο τους.

Η τελετή προβλέπεται για τον Ιούνιο και θα γίνει στην πολυτελή κατοικία της τραγουδίστριας στο Rhode Island. Μετά το γάμο, οι δυο τους θα ξεκινήσουν ένα ταξίδι διάρκειας περίπου τριών εβδομάδων, εξερευνώντας μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς του κόσμου.

Διάβασε επίσης: Με πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό επέστρεψε από τη Φινλανδία ο Akylas

Η περιπέτειά τους θα ξεκινήσει στις Μπαχάμες και στη συνέχεια θα μεταβούν στη Λίμνη Κόμο στην Ιταλία, στη Γαλλική Ριβιέρα και στην Κροατία, όπου ο Kelce θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει τις οικογενειακές του ρίζες από την πλευρά της μητέρας του.

Στην Ελλάδα, το ζευγάρι επέλεξε ένα ιδιωτικό νησί, επιδιώκοντας να ζήσει στιγμές ηρεμίας και ιδιωτικότητας. Εκεί θα απολαύσουν ιστιοπλοΐα και την τοπική κουζίνα, αφήνοντας πίσω τους τον γρήγορο ρυθμό της καθημερινότητας.

Μετά την Ελλάδα, το ταξίδι τους θα συνεχιστεί προς την Ασία και τον Ειρηνικό, με στάσεις στη Σιγκαπούρη, την Αυστραλία και τα νησιά Φίτζι. Η τελευταία στάση πριν την επιστροφή τους στις ΗΠΑ θα είναι η Χαβάη, ώστε ο Kelce να επιστρέψει έγκαιρα για την έναρξη της νέας σεζόν στο NFL.

Απόλυτη απομόνωση για το ζευγάρι

Κατά τη διάρκεια αυτής της παγκόσμιας περιοδείας, η Swift και ο Kelce σκοπεύουν να περιορίσουν τις επαφές με τον έξω κόσμο. Κινητά τηλέφωνα, social media και κάθε άλλη επικοινωνία θα περιοριστούν σχεδόν πλήρως, ώστε να απολαύσουν τον χρόνο τους μόνοι τους.

Η πρόταση και η ανακοίνωση

Η πρόταση γάμου έγινε τον Αύγουστο του 2025, με το ζευγάρι να κρατά τη στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για κάποιες εβδομάδες. Η επίσημη ανακοίνωση έγινε μέσω Instagram στις 26 Αυγούστου 2025 και προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό, συγκεντρώνοντας πάνω από 14,5 εκατομμύρια likes μέσα σε μόλις δύο ώρες.

Διάβασε επίσης: Η πρώτη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στο NOX μετά την περιπέτεια υγείας της

