Living 26.03.2026

Πάσχα 2026: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων – Τι αλλάζει στην αγορά

Οι ημερομηνίες και οι ώρες λειτουργίας που ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και Θεσσαλονίκης για όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε εορταστικούς ρυθμούς μπαίνει η αγορά ενόψει Πάσχα 2026, με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών να ανακοινώνει το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την περίοδο των εορτών. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το εορταστικό ωράριο τίθεται σε ισχύ από την Πέμπτη 2 Απριλίου, δίνοντας το σήμα για την έναρξη της αυξημένης εμπορικής δραστηριότητας. Οι ώρες λειτουργίας διαμορφώνονται με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες της αγοράς όσο και την αυξημένη κίνηση που παραδοσιακά καταγράφεται κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Ωράριο καταστημάτων για Πάσχα 2026 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε:

  • Πέμπτη 02/04/2026 09.00 – 21.00
  • Παρασκευή 03/04/2026 09.00 – 21.00
  • Σάββατο 04/04/2026 09.00 – 16.00
  • Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00
  • Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00
  • Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00
  • Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00
  • Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00
  • Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00
  • Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00
  • ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ
  • Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

  • Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
  • Την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.
  • Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.
  • Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.
  • Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ καταστήματα Μεγάλη Εβδομάδα Πάσχα 2026 ωράριο
