Screen News 26.03.2026

Ο Stephen Colbert αναλαμβάνει το σενάριο της νέας ταινίας για τον «Άρχοντα των δαχτυλιδιών»

Ο Stephen Colbert και φανατικός του Tolkien συνεργάζεται με τον Peter Jackson σε ένα νέο κινηματογραφικό κεφάλαιο εμπνευσμένο από αδημοσίευτα στοιχεία της  «Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Λίγο πριν αποχαιρετήσει την τηλεόραση και το «The Late Show», ο Stephen Colbert ετοιμάζεται για μια απρόσμενη στροφή στην καριέρα του, περνώντας στον χώρο της κινηματογραφικής σεναριογραφίας. Ο Αμερικανός παρουσιαστής πρόκειται να υπογράψει το σενάριο μιας νέας ταινίας στο σύμπαν του «Lord of the Rings», με προσωρινό τίτλο «The Lord of the Rings: Shadow of the Past». Η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον Peter Jackson, τον δημιουργό της εμβληματικής κινηματογραφικής τριλογίας «Lord of the Rings» και των ταινιών «The Hobbit», μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συνεργασία δεν αποτελεί έκπληξη για όσους γνωρίζουν τη βαθιά σχέση του Stephen Colbert με το έργο του J.R.R. Tolkien, καθώς ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι δια βίου θαυμαστής του συγγραφέα και μάλιστα είχε κάνει σύντομη εμφάνιση στην ταινία «The Hobbit: The Desolation of Smaug».

Το νέο πρότζεκτ θα συνυπογράφεται σεναριακά από τον Stephen Colbert, την Philippa Boyens και τον Peter McGee. Η ιστορία τοποθετείται χρονικά 14 χρόνια μετά τον θάνατο του Frodo και ακολουθεί τους Sam, Merry και Pippin σε μια νέα αποστολή που ανατρέχει στις πρώτες στιγμές της αρχικής τους περιπέτειας. Παράλληλα, η Elanor, κόρη του Sam, ανακαλύπτει ένα καλά κρυμμένο μυστικό που αποκαλύπτει ότι ο Πόλεμος του Δαχτυλιδιού θα μπορούσε να είχε χαθεί πριν καν ξεκινήσει.

Ο Stephen Colbert εξήγησε ότι η ιδέα γεννήθηκε όταν επέστρεψε στο πρωτότυπο βιβλίο «The Fellowship of the Ring» και στάθηκε ιδιαίτερα σε κεφάλαια που δεν είχαν αξιοποιηθεί στην κινηματογραφική μεταφορά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αυτό που με απασχολούσε περισσότερο ήταν εκείνα τα πρώτα κεφάλαια που δεν μεταφέρθηκαν ποτέ στη μεγάλη οθόνη. Αναρωτήθηκα αν θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια αυτόνομη ιστορία, πιστή τόσο στο βιβλίο όσο και στο πνεύμα των ταινιών».

www.imdb.com

Η ανάπτυξη της ιδέας έγινε σε συνεργασία με τον γιο του, τον σεναριογράφο Peter Colbert, ενώ χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι να προσεγγίσει τον Peter Jackson με την πρόταση. Όπως παραδέχθηκε, «χρειάστηκε χρόνος για να βρω το θάρρος να επικοινωνήσω την ιδέα, αλλά όταν τελικά το έκανα, η ανταπόκριση ήταν ενθαρρυντική».

Την παραγωγή της ταινίας θα αναλάβει ο Peter Jackson μαζί με τη μακροχρόνια συνεργάτιδά του Philippa Boyens και τη Fran Walsh, συνεχίζοντας την παράδοση των μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών που βασίζονται στο έργο του Tolkien. Το νέο αυτό φιλμ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο επέκτασης του κινηματογραφικού σύμπαντος, καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και η ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», σε σκηνοθεσία του Andy Serkis, με προγραμματισμένη πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Με τις έξι ταινίες των «Lord of the Rings» και «The Hobbit» να έχουν αποφέρει συνολικά έσοδα περίπου 5,9 δισ. δολάρια παγκοσμίως, η επιστροφή στον κόσμο της Μέσης Γης αναμένεται να συγκεντρώσει ξανά το ενδιαφέρον του κοινού, αυτή τη φορά μέσα από μια νέα, δημιουργική ματιά που φέρει την υπογραφή του Stephen Colbert.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Lord Of The Rings Stephen Colbert The Late Show Άρχοντας των δαχτυλιδιών
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«VINYΛΙΟ»: Απόψε στις 23:20 στον ΑΝΤ1 για ένα μουσικό ταξίδι νοσταλγίας

«VINYΛΙΟ»: Απόψε στις 23:20 στον ΑΝΤ1 για ένα μουσικό ταξίδι νοσταλγίας

26.03.2026
Επόμενο
Πάσχα 2026: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων – Τι αλλάζει στην αγορά

Πάσχα 2026: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων – Τι αλλάζει στην αγορά

26.03.2026

Δες επίσης

Η ιστορία αγάπης που κανείς δεν περίμενε, έρχεται στο Bridgerton 5

Οι ταινίες της εβδομάδας: «Ένας Άγνωστος», «Όργουελ» και «Δυστυχώς Βρίζω» στα σινεμά

Στο φως η πρώτη εικόνα από τη νέα σειρά Harry Potter

Ο Ryan Gosling μιλά για τη Meryl Streep και το διαδίκτυο την αποθεώνει

Ο Tarantino ετοιμάζει σειρά με Sylvester Stallone και έντονο άρωμα παλιού Hollywood

Πέθανε η Valerie Perrine, η ηθοποιός του Superman, σε ηλικία 82 ετών

Από τη Μπουμπουλίνα στον Καποδίστρια – Ο ελληνικός κινηματογράφος αφηγείται το 1821

Από τον Marlon Brando ως τον Sean Penn, οι σταρ που δεν πήγαν να παραλάβουν το Όσκαρ τους

Η ιστορία πίσω από το Peaky Blinders – Ποια ήταν η συμμορία που ενέπνευσε τη σειρά

