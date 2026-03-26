Ο Ryan Gosling μιλά για τη Meryl Streep και το διαδίκτυο την αποθεώνει

Η Meryl Streep δανείζει τη φωνή της σε έναν εξωγήινο χαρακτήρα, ενώ ο Ryan Gosling μοιράζεται προσωπικές ιστορίες από τη γνωριμία τους

Ο Ryan Gosling αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για τη συμμετοχή της Meryl Streep στην ταινία «Project Hail Mary», καθώς και μια χαρακτηριστική στιγμή από την πρώτη τους συνάντηση που αποτυπώνει την προσωπικότητα της βραβευμένης ηθοποιού.

Στη νέα sci fi παραγωγή, που κυκλοφόρησε στις αίθουσες στις 20 Μαρτίου, ο Ryan Gosling ενσαρκώνει τον Dr. Ryland Grace, έναν επιστήμονα που μετατρέπεται σε αστροναύτη με αποστολή να σώσει τον Ήλιο και κατ’ επέκταση το ηλιακό σύστημα.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής του, ο χαρακτήρας συναντά τον Rocky, έναν εξωγήινο από άλλο γαλαξία, με τον οποίο προσπαθεί να επικοινωνήσει μέσω ενός συστήματος που μεταφράζει τις δονήσεις του σε φωνή. Σε αυτό το σημείο, σε μια σύντομη αλλά ιδιαίτερη εμφάνιση, ακούγεται η φωνή της Meryl Streep, η οποία δανείζει τη φωνή της στον χαρακτήρα σε μια σκηνή.

Όπως εξήγησε ο Ryan Gosling, η συμμετοχή της δεν ήταν αποτέλεσμα προσωπικής του επαφής «Πρέπει να ευχαριστήσουμε την παραγωγό Amy Pascal, η οποία είναι φίλη με τη Meryl. Δυστυχώς, εγώ δεν έχω τέτοια σχέση μαζί της».

Παρά την έλλειψη στενής συνεργασίας, οι δυο τους έχουν μοιραστεί στο παρελθόν ιδιαίτερες στιγμές. Ο Ryan Gosling θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση στα βραβεία Screen Actors Guild το 2017 «Η γραβάτα μου ήταν στραβά δεμένη και εκείνη ήρθε και την έφτιαξε για μένα και μετά απλώς έφυγε». Ο ίδιος περιέγραψε τη Meryl Streep ως έναν άνθρωπο αυθόρμητο και γενναιόδωρο «Είναι έτσι, είναι απλώς καταπληκτική».

Σε άλλη ανάμνηση που έχει μοιραστεί δημόσια, ο Ryan Gosling ανέφερε ένα περιστατικό από τα βραβεία Oscar το 2007, όταν ζήτησε από τη Meryl Streep να πει κάτι θετικό στη μητέρα του Donna, η οποία δεν ήταν ικανοποιημένη με το χτένισμά της. Η ηθοποιός ανταποκρίθηκε θερμά, λέγοντάς της ότι θα ήθελε και η ίδια να έχει επιλέξει το ίδιο στυλ.

Το «Project Hail Mary» αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Andy Weir, σε σκηνοθεσία των Phil Lord και Christopher Miller και σενάριο του Drew Goddard, με τη συμμετοχή των Sandra Hüller και Lionel Boyce.

Η συμμετοχή της Meryl Streep, έστω και σε σύντομο ρόλο, προσθέτει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο σε μια παραγωγή που συνδυάζει επιστημονική φαντασία με ανθρώπινες σχέσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επιρροή της ηθοποιού ακόμη και μέσα από τις πιο απρόσμενες εμφανίσεις.

