Η Amanda Peet αποκαλύπτει τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού

Η Amanda Peet προχώρησε σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού σε μια περίοδο όπου και οι δύο γονείς της βρίσκονταν σε τελικό στάδιο φροντίδας και λίγο αργότερα κατέληξαν. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα εκτενές κείμενο στο περιοδικό «The New Yorker» με τίτλο «My Season of Ativan», στο οποίο περιγράφει με ειλικρίνεια την εμπειρία της διάγνωσης και της θεραπείας, παράλληλα με το προσωπικό πένθος που βίωνε.

Όπως αναφέρει, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από το φθινόπωρο του 2025, όταν επισκέφθηκε τον γιατρό για έναν έλεγχο που θεωρούσε τυπικό. Η ίδια περιγράφει τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά: «Η γιατρός συνήθως μιλούσε όσο με εξέταζε, αλλά αυτή τη φορά σιώπησε. Μου είπε ότι δεν της άρεσε αυτό που έβλεπε στον υπέρηχο και ότι ήθελε να προχωρήσουμε σε βιοψία. Τότε κατάλαβα».

Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν έναν μικρό όγκο, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω εξετάσεις. Η Amanda Peet εξηγεί ότι οι γιατροί της μίλησαν για τα χαρακτηριστικά της νόσου με έναν τρόπο που επιχειρούσε να αποσαφηνίσει τη σοβαρότητά της «Είναι σαν τα σκυλιά. Στη μία άκρη έχεις τα κανίς και στην άλλη τα πίτμπουλ». Η ίδια περιέγραψε τη συναισθηματική της διακύμανση όταν έλαβε τα πρώτα πιο ενθαρρυντικά νέα «Ήμουν πιο χαρούμενη απ’ ό,τι πριν από τη διάγνωση, αλλά μετά από λίγα λεπτά θυμήθηκα ότι έπρεπε να κάνω κι άλλες εξετάσεις και επέστρεψα στον φόβο».

Στη συνέχεια, μαγνητική τομογραφία δεν έδειξε διασπορά στους λεμφαδένες, ωστόσο εντοπίστηκε και δεύτερος όγκος στο ίδιο στήθος, γεγονός που καθυστέρησε τη χειρουργική επέμβαση. Όπως σημειώνει «Μου είπαν ότι οι πιθανότητες ήταν μοιρασμένες». Τελικά, ο δεύτερος όγκος αποδείχθηκε καλοήθης και η Amanda Peet υποβλήθηκε σε ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία, χωρίς να χρειαστεί χημειοθεραπεία ή διπλή μαστεκτομή.

Στις αρχές του 2026 έλαβε καθαρά αποτελέσματα εξετάσεων, ένα γεγονός που σηματοδότησε ένα κρίσιμο σημείο στην πορεία της υγείας της. Την ίδια περίοδο, η Amanda Peet βίωνε απώλειες σε προσωπικό επίπεδο. Ο πατέρας της πέθανε μέσα στο 2025, ενώ η ίδια δεν πρόλαβε να τον δει ζωντανό «Δεν πρόλαβα να τον δω πριν φύγει, αλλά είδα το σώμα του πριν απομακρυνθεί. Μόλις έφυγε από το οπτικό μου πεδίο, μπορούσα να πανικοβληθώ ξανά για τον καρκίνο μου».

Παράλληλα, πέρασε χρόνο με τη μητέρα της στις τελευταίες της στιγμές, περιγράφοντας μια σιωπηλή αλλά βαθιά επικοινωνία «Δεν ήμουν σίγουρη αν καταλάβαινε ότι με κοιτούσε, αλλά ένιωσα ότι επικοινωνούσε χωρίς λόγια. Της είχα ήδη πει τα πάντα». Η μαρτυρία της Amanda Peet αναδεικνύει με ιδιαίτερη ένταση τη σύγκρουση ανάμεσα στην προσωπική απώλεια και τη μάχη για την υγεία, φωτίζοντας μια περίοδο όπου η ζωή της βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλαπλές δοκιμασίες ταυτόχρονα.

