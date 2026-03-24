Streaming News 24.03.2026

Regé-Jean Page: Η επανασύνδεση με τη Nicola Coughlan ξαναζωντανεύει τις ελπίδες για επιστροφή στο Bridgerton

Ο Regé-Jean Page και η Nicola Coughlan επανασυνδέθηκαν στην πρεμιέρα του Saturday Night Live UK, προκαλώντας κύματα ενθουσιασμού
Μαρία Χατζηγιάννη

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές του Bridgerton όταν ο Regé-Jean Page επανασυνδέθηκε με τη συμπρωταγωνίστριά του, Nicola Coughlan, κατά την πρεμιέρα του Saturday Night Live UK. Η συγκινητική στιγμή καταγράφηκε τη στιγμή που έπεφταν οι τίτλοι τέλους, προκαλώντας κύματα νοσταλγίας στους τηλεθεατές παγκοσμίως.

Το Saturday Night Live UK ξεκίνησε στις 21 Μαρτίου 2026, ακριβώς 50 χρόνια μετά την αρχική αμερικανική έκδοση, με την Tina Fey να παρουσιάζει. Η Nicola Coughlan συμμετείχε στον μονόλογο της Fey, θέτοντας μια ερώτηση, ενώ ο Regé-Jean Page εμφανίστηκε σε ένα παρασκήνιο σκετς δίπλα στην παρουσιάστρια.

Παρόλο που οι δύο πρωταγωνιστές δεν βρέθηκαν στην ίδια σκηνή, η σύντομη επανασύνδεσή τους προκάλεσε ενθουσιασμό στα social media. Φανατικοί θεατές έσπευσαν να μοιραστούν τη στιγμή σε Twitter και TikTok, σχολιάζοντας: «Regé και Nicola», «Χάρηκε τόσο που την είδε», «Τόσο αξιαγάπητο» και «Μια αγκαλιά από τον Regé-Jean Page έτσι θα με έφτιαχνε».

Η συνάντηση φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ερώτηση για την επιστροφή του χαρακτήρα του Simon Basset. Ο Regé-Jean Page δεν έχει επανέλθει στο Bridgerton μετά την πρώτη σεζόν, αφήνοντας πολλούς θαυμαστές να ελπίζουν για την επανένωσή του με την Phoebe Dynevor στον ρόλο της Daphne. Παρόλο που το SNL UK δεν αποτελεί επίσημη επιστροφή της σειράς, πολλοί θεατές το θεώρησαν ως μια «προσομοίωση» μιας σκηνής Simon και Penelope στην οθόνη.


Με χιούμορ, οι fans σχολίασαν: «Η λαίδη Whistledown όταν γύρισε σπίτι… έτοιμη να ενημερώσει για την επιστροφή του Δούκα», «Χαίρομαι που τελικά γνώρισε τη νέα του κουνιάδα» και «Ο δούκας: κορίτσι, έχουμε τα γράμματα! Είσαι εσύ η Lady Whistledown;». Η viral στιγμή απέδειξε για ακόμα μια φορά την αγάπη του κοινού για το Bridgerton και τους χαρακτήρες που έχουν αγαπηθεί σε όλο τον κόσμο.

