Το trailer του Moana κυκλοφόρησε και όλοι μιλούν για τον Dwayne Johnson

Το πρώτο trailer παρουσιάζει τη νέα εκδοχή της δημοφιλούς ιστορίας, με τον Dwayne Johnson να επιστρέφει σε έναν ρόλο που σημάδεψε την καριέρα του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της live-action εκδοχής του «Moana», αποκαλύπτοντας την πλήρη εικόνα του Dwayne Johnson στον ρόλο του Maui, ενός χαρακτήρα που είχε ήδη ενσαρκώσει φωνητικά στην επιτυχημένη animated ταινία του 2016. Στο νέο υλικό, ο Dwayne Johnson εμφανίζεται ως ο χαρισματικός ημίθεος, επαναφέροντας τη γνωστή ατάκα «Παρακαλώ, τι άλλο να πω πέρα από το ‘παρακαλώ’», σε μια προσαρμογή που επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη με πραγματικούς ηθοποιούς τη μαγεία της αρχικής ιστορίας.

Η ταινία ακολουθεί την περιπέτεια της Moana, μιας έφηβης που ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να σώσει το χωριό της στο νησί Motunui. Τον ομώνυμο ρόλο αναλαμβάνει η νεοεμφανιζόμενη Catherine Laga’aia.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι John Tui ως Chief Tui, Frankie Adams ως Sina και Rena Owen ως Gramma Tala. Στη σκηνοθεσία βρίσκεται ο Thomas Kail ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Dana Ledoux Miller και Jared Bush.

Η animated εκδοχή του «Moana» σημείωσε μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας έσοδα ύψους 643 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και αποσπώντας υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων. Ο Lin-Manuel Miranda προτάθηκε επίσης για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το «How Far I’ll Go».

Η νέα live-action μεταφορά του «Moana» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Ιουλίου, σηματοδοτώντας ακόμη μία προσπάθεια της Disney να επανασυστήσει κλασικές ιστορίες της σε ένα σύγχρονο, ρεαλιστικό πλαίσιο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

