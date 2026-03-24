Streaming News 24.03.2026

Η Miley Cyrus αναβιώνει την εισαγωγή της Hannah Montana και γίνεται viral

Η Disney+ γιορτάζει τα 20 χρόνια της σειράς με νέο special και σπάνιο υλικό, ενώ η Miley Cyrus επιστρέφει στον ρόλο που την καθιέρωσε
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Miley Cyrus επιστρέφει δυναμικά στον ρόλο της Hannah Montana, αναβιώνοντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές της καριέρας της, ενόψει του επετειακού αφιερώματος για τα 20 χρόνια της δημοφιλούς σειράς. Η 33χρονη καλλιτέχνις δημοσίευσε νέο βίντεο, στο οποίο αναπαράγει την κλασική εισαγωγή του Disney Channel, λέγοντας «Είμαι η Miley Cyrus από το “Hannah Montana” και βλέπετε Disney Channel».

Η σειρά «Hannah Montana», που ανέδειξε τη Miley Cyrus σε παγκόσμιο αστέρι, συμπληρώνει 20 χρόνια από την πρώτη της προβολή και η πλατφόρμα Disney+ τιμά την επέτειο με ένα ειδικό τηλεοπτικό αφιέρωμα. Το πρόγραμμα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 24 Μαρτίου και περιλαμβάνει πλούσιο αρχειακό υλικό που δεν έχει προβληθεί ποτέ ξανά, καθώς και συνέντευξη της Miley Cyrus με την Alex Cooper.

Στο επίσημο τρέιλερ, η Miley Cyrus εμφανίζεται με την εμβληματική ξανθιά περούκα της Hannah Montana και επιστρέφει στα ανακατασκευασμένα σκηνικά της σειράς, η οποία ακολουθούσε τη ζωή της έφηβης Miley Stewart που ζούσε μια διπλή ταυτότητα ως ποπ σταρ. Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές, η Miley Cyrus δηλώνει «Ήδη συγκινούμαι», καθώς περπατά στους διαδρόμους του σχολείου Seaview High.

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει επίσης στιγμές με τον πατέρα της, Billy Ray Cyrus, που υποδυόταν τον Robby Ray Stewart στη σειρά, αλλά και με τη μητέρα της, Tish Cyrus. Σε χαρακτηριστικές σκηνές, πατέρας και κόρη χορεύουν μαζί, ενώ η οικογένεια ξεφυλλίζει παλιά άλμπουμ φωτογραφιών, ανακαλώντας μνήμες από τα γυρίσματα.

Σε συνέντευξή της στο Variety, η Miley Cyrus αποκάλυψε ότι στο αφιέρωμα θα συμμετέχει και η Selena Gomez, σημειώνοντας ότι η Alex Cooper την ενθάρρυνε να συμπεριλάβει την παλιά της φίλη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιστροφή της στο μουσικό υλικό της σειράς, αποκαλύπτοντας ότι ερμήνευσε ξανά το τραγούδι «Best of Both Worlds» για πρώτη φορά μετά το 2008.

Όπως δήλωσε, «Ήταν σαν να κάνεις ποδήλατο, το θυμάσαι αμέσως». Με χιούμορ πρόσθεσε «Οι χορευτές έκαναν νέα πράγματα και τους είπα ότι αυτό δεν είναι το αυθεντικό. Μου απάντησαν ότι προσπαθούν να το εκσυγχρονίσουν και τους είπα ότι αν κάτι λειτουργεί, δεν χρειάζεται να το αλλάξεις».

Με το επετειακό αυτό αφιέρωμα, η Disney+ επιχειρεί να αναδείξει εκ νέου τη διαχρονική επιρροή της σειράς «Hannah Montana», επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα πιο εμβληματικά τηλεοπτικά φαινόμενα της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

