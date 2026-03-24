Ο Shia LaBeouf ουρλιάζει σε γυναίκα – Νέα περιστατικά να προκαλούν ανησυχία

Νέο βίντεο καταγράφει τον Shia LaBeouf σε κατάσταση έντασης, εν μέσω μιας περιόδου διαδοχικών περιστατικών που προκαλούν ανησυχία

Ο Shia LaBeouf καταγράφηκε σε βίντεο να εμφανίζεται εμφανώς εκνευρισμένος σε δημόσιο χώρο στη Ρώμη, να απευθύνεται σε γυναίκα που καθόταν δίπλα του σε εστιατόριο με προσβλητικό τρόπο. Σύμφωνα με το υλικό που δημοσιοποιήθηκε από το TMZ, ο Shia LaBeouf βρισκόταν σε τραπέζι φορώντας μπλουζάκι και τζιν, όταν άρχισε να μιλά με έντονο ύφος προς τη γυναίκα. Η συνομιλία κλιμακώθηκε, με τον ηθοποιό να βομολοχεί, ενώ εκείνη παρέμεινε ψύχραιμη, χωρίς να αντιδρά ή να απομακρύνεται.

Στο ίδιο βίντεο, ο Shia LaBeouf εμφανίζεται σε μεταγενέστερη στιγμή να περπατά νευρικά σε δρόμο της πόλης, φωνάζοντας και κινούμενος ανήσυχος, χωρίς να είναι σαφές σε ποιον απευθύνεται.

Το περιστατικό αυτό εντάσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συμπεριφορά του ηθοποιού έχει επανειλημμένα απασχολήσει τη δημοσιότητα. Τον προηγούμενο μήνα, ο Shia LaBeouf συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη για εμπλοκή σε περιστατικό σωματικής βλάβης, αντιμετωπίζοντας 2 κατηγορίες.

Παρά τη σύλληψη, του επετράπη να ταξιδέψει στην Ιταλία, όπου σε άλλο βίντεο καταγράφηκε να κινείται σε χώρο ξενοδοχείου φορώντας μόνο το εσώρουχό του.

Λίγο μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Shia LaBeouf βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο, όταν καταγράφηκε να έχει έντονη αντιπαράθεση με αστυνομικούς έξω από την κατοικία του στη Νέα Ορλεάνη. Στο σχετικό υλικό ακούγεται να φωνάζει «Δεν σας εμπιστεύομαι καθόλου», πριν ξεσπάσει σε κλάματα.

Η επαναλαμβανόμενη έκθεση του Shia LaBeouf σε παρόμοια περιστατικά εντείνει τον δημόσιο προβληματισμό γύρω από την προσωπική του κατάσταση, με τα πρόσφατα γεγονότα να σκιαγραφούν μια περίοδο έντονης αστάθειας για τον ηθοποιό.

