Νικολέττα Ράλλη: Οι πρώτες της δηλώσεις μετά τον χωρισμό με τον Μιχάλη Ανδρούτσο

Η Νικολέττα Ράλλη μιλά για πρώτη φορά για τον χωρισμό της από τον Μιχάλης Ανδρούτσος, τονίζοντας ότι οι σχέσεις τους παραμένουν φιλικές

Η Νικολέττα Ράλλη έκανε τις πρώτες της δηλώσεις σχετικά με τον χωρισμό της από τον Μιχάλης Ανδρούτσος, έπειτα από 7 χρόνια κοινής πορείας. Παρά τη λήξη της σχέσης τους, η παρουσιάστρια τονίζει ότι οι σχέσεις τους παραμένουν φιλικές και ότι η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα γίνεται ομαλά και χωρίς εντάσεις.

Η Νικολέττα Ράλλη σημείωσε ότι αισθάνεται «ευνοημένη» από τον τρόπο που τα media χειρίστηκαν τον χωρισμό της και την προσωπική της ζωή. «Είμαστε πολύ καλά μετά τον χωρισμό, δεν γράφτηκε κάτι το οποίο με έκανε να εκπλαγώ ή να στενοχωρηθώ. Και με όσα γράφονται κατά καιρούς για εμένα, είμαι πολύ ευνοημένη θεωρώ από τους δημοσιογράφους. Μπορεί να παίζει ρόλο το ότι έχω ασχοληθεί με την τηλεόραση, είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, ευγενικοί και με σεβασμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αναφέρθηκε και στη σημασία της μητρότητας στη ζωή της, λέγοντας: «Όταν γίνεσαι γονιός, σκέφτεσαι το παιδί σου για το οτιδήποτε. Ακόμη που είμαι εδώ σκέφτομαι το παιδί μου».

Όσο για το καθημερινό της πρόγραμμα, η παρουσιάστρια παραδέχτηκε: «Έχω να δω τηλεόραση τρεις μήνες, δεν ξέρω γιατί; Έτυχε και είχα πάρα πολύ δουλειά. Είχα χάσει τον μπαμπά μου, έλειπα συνέχεια και είναι τελείως άλλο το πρόγραμμά μου».

Η γνωριμία της Νικολέττα Ράλλη με τον Μιχάλης Ανδρούτσος χρονολογείται περίπου στο 2018, ενώ το 2020 απέκτησαν την κόρη τους Σοφία-Αλεξάνδρα, η οποία γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 2020.

Παρά το τέλος της σχέσης τους το καλοκαίρι του 2025, η ίδια και ο επιχειρηματίας επιδιώκουν η νέα τους ζωή να συνεχιστεί με σεβασμό και ηρεμία, διατηρώντας αμοιβαία εκτίμηση και φιλία για το καλό της οικογένειάς τους.





