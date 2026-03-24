Η Μαρίνα Σάττι μιλά ανοιχτά για την περιπέτεια της υγείας της – «Είμαι μια χαρά»

Η Μαρίνα Σάττι επιβεβαιώνει ότι έχει ξεπεράσει την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της και επιστρέφει δυναμικά στα μουσικά της σχέδια

Τη δημοφιλή τραγουδίστρια Μαρίνα Σάττι συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Πρωινό και ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου η ίδια μίλησε για τα επαγγελματικά της σχέδια αλλά και για τη Eurovision.

Η Μαρίνα Σάττι αποκάλυψε ότι προετοιμάζει νέα πρότζεκτ στον χώρο του χορού και του τραγουδιού, ενώ βρίσκεται ήδη στο στούντιο για τις ηχογραφήσεις και τις πρόβες. «Είχαμε πάει βόλτα για δουλειά. Ετοιμάζουμε καινούργια πράγματα χορού και τραγουδιού… είμαστε στο στούντιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στη Λευκωσία πριν την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού

Σε ερώτηση για την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι πλέον είναι καλά. «Είμαι μια χαρά στην υγεία μου. Ορισμένα πράγματα είναι να τα παίρνουμε στα σοβαρά», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που την ανάγκασε να ακυρώσει την εμφάνισή της στα MadWalk 2025. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι της.

Η Μαρίνα Σάττι έκανε επίσης σχόλιο για τον Akyla και το τραγούδι του «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. «Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο, ελπίζω να πάμε καλά», είπε, δείχνοντας τη στήριξή της στον συνάδελφό της και την αισιοδοξία της για τον διαγωνισμό.





Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Λίγο πριν γεννήσει μοιράστηκε μια συγκινητική ανάρτηση

Δες κι αυτό…