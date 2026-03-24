Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στη Λευκωσία πριν την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού

Έκρηξη σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Λευκωσίας προκάλεσε ζημιές πριν από την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού

Έντονη ανησυχία προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 24 Μαρτίου στη Λευκωσία, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, όπου το ίδιο βράδυ είχε προγραμματιστεί εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Η Ελένη Φανάρη, Κύπρια δημοσιογράφος, μετέδωσε στην εκπομπή Happy Day ότι η έκρηξη ήταν ισχυρή, προκαλώντας οστικό κύμα που θρυμμάτισε τη γυάλινη πρόσοψη του καταστήματος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Αρχές, με στελέχη ασφάλειας και πυροτεχνουργούς, για να ελέγξουν την περιοχή και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου, δεν είχε προσωπικές διαφορές με κανέναν, με αποτέλεσμα οι έρευνες να στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο επαγγελματικής αντιζηλίας, ειδικά ενόψει της προγραμματισμένης εμφάνισης του Κωνσταντίνος Αργυρός.

Παρά το περιστατικό, αποφασίστηκε ότι η προγραμματισμένη συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά το βράδυ, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών και την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Η έκρηξη προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, αλλά ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για την προστασία του κοινού και της εκδήλωσης.





