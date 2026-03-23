Μυριέλλα Κουρεντή: «Σταμάτησα να ψάχνω τα like, βρίσκω την αξία μου στον Χριστό»

Η Μυριέλλα Κουρεντή αποκαλύπτει τη νέα πνευματική της πορεία, την πίστη της στον Χριστό και πώς η ζωή της άλλαξε

Η Μυριέλλα Κουρεντή μοιράζεται ανοιχτά τη νέα πνευματική της πορεία, αποκαλύπτοντας πως η ζωή της έχει αλλάξει ριζικά μετά την ανακάλυψη της πίστης της στον Χριστό. Η ηθοποιός, γνωστή και από τη συμμετοχή της στο Survivor, φαίνεται πως πλέον ζει με διαφορετικές αξίες, απομακρυνόμενη από την ανάγκη της συνεχούς επιβεβαίωσης από τον κόσμο.

Μέσα από αναρτήσεις στα social media, η Μυριέλλα εξομολογείται ότι στο παρελθόν ζούσε για τα «like» και τα χειροκροτήματα, προσπαθώντας να ταιριάξει σε έναν κόσμο που δεν μπορούσε να της προσφέρει την αληθινή αξία.

Όπως η ίδια σημειώνει, η εμφάνιση του Ιησού στη ζωή της την απάλλαξε από αυτό το βάρος και την έκανε να νιώσει πραγματικά ελεύθερη: «Σταμάτησα να ψάχνω την αξία μου στα likes και άρχισα να τη βρίσκω στην αγάπη Του. Δεν είμαι πια σκλάβος αυτού του κόσμου, είμαι παιδί του Θεού, ελεύθερη και αναγεννημένη».

Η Μυριέλλα μοιράζεται επίσης στιγμές από τις επισκέψεις της σε ιερούς χώρους, όπως ο Ιερός Ναός Κωνσταντίνου και Ελένης στον Πειραιά, τον οποίο περιγράφει ως «επίγειο παράδεισο». Μέσα από βίντεο που αναρτά, ψάλλει παραδοσιακές προσευχές όπως το «Κύριε Ελέησον» και εκφράζει τη βαθιά σύνδεσή της με την πνευματική ζωή.

Η ηθοποιός φαίνεται πως χρησιμοποιεί τη δημιουργικότητα της για να εκφράσει την πίστη της, γράφοντας ακόμη και τραγούδια αφιερωμένα στον Χριστό. Η νέα της πορεία αντικατοπτρίζει την αναζήτηση ουσιαστικής εσωτερικής γαλήνης και την απομάκρυνση από κοινωνικά πρότυπα που παλαιότερα καθόριζαν τις επιλογές της.

Η Μυριέλλα Κουρεντή δείχνει μέσα από τις αναρτήσεις της πως η πνευματική αναγέννηση δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση, αλλά και τρόπος να εμπνεύσει όσους την ακολουθούν να αναζητήσουν την αληθινή αξία στη ζωή πέρα από την κοινωνική αποδοχή και τα επιφανειακά κίνητρα.

