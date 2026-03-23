Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η ημερομηνία που θα επιστρέψει στην εκπομπή

Μετά τη γέννηση της κόρης της, η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται να επιστρέψει στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις και μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της χαρούμενα νέα σχετικά με το πρόγραμμα της. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η ίδια κατά τη διάρκεια της εκπομπής της, η επιστροφή της στα πλατό προγραμματίζεται για τα μέσα Μαΐου, πολύ κοντά στον μεγάλο τελικό της φετινής Eurovision.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια σχολίασε με ενθουσιασμό την επικείμενη διεξαγωγή του μουσικού διαγωνισμού, ρωτώντας τους συνεργάτες της: «Άντε να μας το φέρει ο Akylas! Πότε είναι η Eurovision;». Όταν ενημερώθηκε ότι ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαΐου 2026, σχολίασε με χαρά: «Έλα ρε συ! Άρα είναι κοντά στις μέρες που επιστρέφω, λογικά. Τι ωραία, οπότε θα τα δούμε όλα παρέα. Τέλεια και θα είμαι και σπίτι, θα τα χαζεύω. Τι ωραία, πολύ χαίρομαι».

Παράλληλα, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο νεαρό καλλιτέχνη Akyla, ο οποίος είχε πρόσφατα θερμή υποδοχή στο Όσλο της Νορβηγίας. Το Σάββατο, ο Akylas εμφανίστηκε στο Nordic Eurovision Party, ενώ μία ημέρα νωρίτερα βρέθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό της πόλης, παρουσία του Μητροπολίτη Πάσης Σκανδιναβίας, Κλεόπα, σε μία επίσημη εκδήλωση υποδοχής.

Η επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου στο τηλεοπτικό πλατό αναμένεται να συνδυαστεί με την παρακολούθηση του τελικού της Eurovision, προσφέροντας στους τηλεθεατές της μια ευχάριστη συντροφιά και πολλές στιγμές διασκέδασης. Με την ενέργεια και τη ζωντάνια που τη χαρακτηρίζουν, η παρουσιάστρια δείχνει έτοιμη να επανέλθει δυναμικά στην καθημερινή τηλεοπτική της παρουσία.





