Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε ανοιχτά για τα κιλά που έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την εγκυμοσύνη της στον 9ο μήνα, αποκαλύπτοντας τα κιλά που έχει πάρει αυτό το διάστημα

Η Κατερίνα Καινούργιου σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, έκανε μια τρυφερή αναφορά στην εγκυμοσύνη της κατά την έναρξη της εκπομπής της Super Κατερίνα στον ALPHA. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους τηλεθεατές ότι σύντομα μπαίνει στον 9ο μήνα και αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει κατά τη διάρκεια της κύησης.

«Την επόμενη εβδομάδα μπαίνω στον 9ο μήνα, στον μήνα μου. Έχω πάρει 19 κιλά, ενώ οι γιατροί λένε ότι θεωρητικά το σωστό είναι 12-13 κιλά. Αλλά κάθε σώμα είναι διαφορετικό», είπε η Κατερίνα, προσθέτοντας ότι πλέον το μόνο που την απασχολεί είναι να πάνε όλα καλά και να ακούσει το πρώτο κλάμα του μωρού. «Δόξα τω Θεό εδώ με προσέχουν όλοι πολύ και με φροντίζετε», ανέφερε με τρυφερότητα.

Η παρουσιάστρια θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, και το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι. Η παρουσιάστρια έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει από την εκπομπή λίγες ημέρες πριν τη γέννα, ώστε να απολαύσει αυτή τη σημαντική περίοδο της ζωής της, και θα επιστρέψει στο Super Κατερίνα μετά την ευχάριστη αυτή αλλαγή στη ζωή της.





