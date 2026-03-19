Celeb News 19.03.2026

Κατερίνα Ζαρίφη: «Ήθελα να χάσω κιλά για την υγεία μου – Ακόμα δίνω μάχη με το βάρος μου»

katerina_zarifi
Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός εξομολογείται για την αυτοαποδοχή, τις αλλαγές στο σώμα της και τη σημασία της ψυχικής ηρεμίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε στο περιοδικό Hello και στη Μαρία Κολλιάτσα για την προσωπική της ισορροπία, την ψυχική ηρεμία και τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει να αποδέχεται τον εαυτό της. Η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν, αλλά και στην προσπάθειά της να ζει μια ζωή χωρίς πίεση για το τέλειο.

Η Κατερίνα Ζαρίφη παραδέχτηκε ότι υπήρξε «people pleaser», δηλαδή κάποιος που προσπαθεί συνεχώς να ευχαριστεί τους άλλους, αλλά εξήγησε πως πλέον έχει μάθει να θέτει όρια και να μην καταβάλλεται από την ανάγκη αποδοχής. Παράλληλα, μίλησε για την αλλαγή στην εμφάνισή της, τονίζοντας ότι ήταν αποτέλεσμα προσωπικής ανάγκης για υγεία και λειτουργικότητα, όχι κοινωνικής πίεσης ή επιβολής ενός ιδανικού προτύπου.

https://www.instagram.com/zarifious/

Η προσωπική ισορροπία και η ψυχική ηρεμία

Σε ερώτηση για το τι θεωρεί ιδανική συνθήκη στην προσωπική της ζωή, η Κατερίνα Ζαρίφη απάντησε: «Να υπάρχουν ηρεμία, γέλιο και ειλικρίνεια. Δεν κυνηγώ πια το τέλειο. Είμαστε και μια γενιά που καταστράφηκε από τις αμερικανικές ταινίες με ραφιναρισμένους έρωτες και μουσικές να πέφτουν στο background. Τελικά, κατάλαβα ότι η ψυχική ηρεμία, κι ας έχει κλάμα και μπατόνια, είναι το ζητούμενο».

H ανάγκη για αποδοχή

Η ίδια παραδέχτηκε ότι υπήρξε άνθρωπος που έδινε μεγάλη σημασία στο να αρέσει στους άλλους: «Εννοείται! Ήμουν ένα people-pleaser άτομο, αλλά όχι με ζόρι. Έκανα μια υπερπροσπάθεια αποδοχής, που, μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα και ελάττωσα. Παρ’ όλα αυτά, ήθελα να είμαι ευχάριστη στους άλλους. Αυτό που κατανόησα είναι ότι, όποια θυσία κι αν κάνεις, το να αρέσεις σε όλους είναι το κυνήγι του σκύλου με την ουρά του. Μόνο το ηλιοβασίλεμα και η τηγανητή πατάτα αρέσουν σε όλους».

https://www.instagram.com/zarifious/

Η αλλαγή στην εμφάνιση για λόγους υγείας

Η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη ανανέωση της εμφάνισής της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε να κάνει με κοινωνικά πρότυπα: «Ήταν καθαρά δική μου ανάγκη, όχι όμως μόνο αισθητική, κυρίως για λόγους υγείας. Ήθελα να νιώθω καλύτερα στο σώμα μου στην καθημερινότητα, κι αυτό παλεύω ακόμη. Δεν ήθελα να αλλάξω εικόνα για να φοράω το μικρότερο νούμερο τζιν, αλλά για να ανεβαίνω πιο εύκολα την ανηφόρα του πάρκινγκ μου. Ακόμη δίνω τη μάχη μου με το βάρος».

Η συνέντευξη της Κατερίνας Ζαρίφη αναδεικνύει τη σημασία της αυτοαποδοχής και της ψυχικής ισορροπίας, αλλά και την προσωπική δύναμη που χρειάζεται για να ζει κανείς σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες, χωρίς πίεση για την τελειότητα.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

απώλεια κιλών διατροφή ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Δες επίσης

