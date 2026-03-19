Να μ’ αγαπάς: Ο Ορφέας αντιμέτωπος με τα σχέδια Χάρη και Σοφίας στο επεισόδιο της Πέμπτης 19/3

Ο Ορφέας αντιμέτωπος με τα σχέδια του Χάρη και της Σοφίας, ενώ αποκαλύψεις και συγκρούσεις αναστατώνουν τις σχέσεις των ηρώων

Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς», οι εντάσεις κορυφώνονται και οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται μέσα από αποκαλύψεις και συγκρούσεις.

Η Φωτεινή ξεσπά στην Άννα και τον Λευτέρη, κατηγορώντας τους πως γνώριζαν για τη σχέση του Ορφέα με τη Λουκία και επέλεξαν να της το κρύψουν. Την ίδια στιγμή, η Εβίτα προσπαθεί για ακόμη μία φορά να πλησιάσει τον Γιώργο, όμως η στάση της δεν τον πείθει και τον απομακρύνει ακόμη περισσότερο.

Διάβασε επίσης: Να μ΄αγαπάς: Νέες ανατροπές και μυστικά που δοκιμάζουν σχέσεις στο αποψινό επεισόδιο

Παράλληλα, ο Γιώργος ενημερώνει τον Ορφέα πως ο Χάρης και η Σοφία σχεδιάζουν να προσβάλλουν το ιδιωτικό συμφωνητικό, γεγονός που φέρνει νέες ανησυχίες και ανατρέπει τις ισορροπίες.

Την ίδια ώρα, ο Άγγελος ανακοινώνει στον Λευτέρη πως το ξενοδοχείο θα πρέπει να αλλάξει ονομασία, ενώ η Ζωή αποφασίζει να του ανοίξει την καρδιά της και να του μιλήσει για όσα την απασχολούν.

Παράλληλα, η πρώτη συνάντηση της Βέρας με τη Σοφία δεν εξελίσσεται όπως θα περίμεναν, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης που προμηνύει νέες συγκρούσεις.

«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00

Διάβασε επίσης: Άγιος Έρωτας: Ανατροπές και επικίνδυνα σχέδια στο αποψινό επεισόδιο

