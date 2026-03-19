TV 19.03.2026

Άγιος Έρωτας: Απρόσμενη εξέλιξη για τη Χλόη και τον πατέρα Νικόλαο στο επεισόδιο της Πέμπτης 19/3

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος φτάνουν στην Αθήνα, ενώ στη Στέρνα οι εντάσεις μεγαλώνουν και νέα μυστικά απειλούν να αλλάξουν τα πάντα
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Άγιος έρωτας» οι εξελίξεις γίνονται όλο και πιο έντονες, καθώς οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις, μυστικά και συγκρούσεις που αλλάζουν τις ισορροπίες.

Ο Παύλος ενημερώνει τον Ηλία ότι η Σοφία του ζήτησε να τη βοηθήσει να φύγει από το Δρομοκαΐτειο, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη του. Την ίδια στιγμή, η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος ταξιδεύουν στην Αθήνα για να προλάβουν τη φυγάδευση, χωρίς να γνωρίζουν πως τελικά κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Ο Παύλος όχι μόνο δεν βοηθά τη Σοφία να δραπετεύσει, αλλά συμβάλλει στο να αποτραπεί το σχέδιο.

Στη Στέρνα, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Ο Αργύρης καταρρέει συναισθηματικά, καθώς η Δώρα δεν μπορεί να πάρει ξεκάθαρη θέση ανάμεσα σε εκείνον και τον Γεράσιμο. Η ίδια, παγιδευμένη ανάμεσα στις αναμνήσεις των δύο σχέσεων, δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιον θέλει πραγματικά.

Την ίδια ώρα, η Δέσποινα φροντίζει τον τραυματισμένο Γεράσιμο, όμως ο θυμός της για τον Παύλο μεγαλώνει και την οδηγεί στην απόφαση να περάσει στην αντεπίθεση.

Παράλληλα, η Χριστίνα καλεί τον Αντρέα στο σπίτι της Αγγέλας για να του αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό που συνδέει τον Στέφανο με τον Πέτρο. Την ίδια στιγμή, ο Νικηφόρος πιέζει την Άννα να πάνε μαζί στο σινεμά, θέλοντας να δείξουν σε όλους πως είναι ένα ευτυχισμένο και αγαπημένο ζευγάρι.

Οι εξελίξεις έρχονται καταιγιστικές στο νέο επεισόδιο της σειράς Άγιος έρωτας, απόψε στις 22:00.

