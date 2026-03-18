Συνταγή για κριτσίνια καρότου που εξαφανίζονται πριν το καταλάβεις!

Τα κριτσίνια καρότου, που είναι τραγανά και αρωματικά, εύκολα και νηστίσιμα, που αγαπιούνται από μικρούς και μεγάλους

Η απόλυτη συνταγή για νόστιμα κριτσίνια καρότου που θα ξετρελάνουν μικρούς και μεγάλους. Μια ιδέα για σνακ ή συνοδευτικό, που συνδυάζει απλά υλικά, γρήγορη παρασκευή και υγιεινή απόλαυση. Ιδανικά για παιδικά πάρτι, για το πρωινό ή για να τα έχεις πάντα έτοιμα στο σπίτι.

Αυτό το σνακ φτιάχνεται χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και δεν απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό. Τα κριτσίνια βγαίνουν τραγανά, αρωματικά και με υπέροχη γεύση καρότου, ενώ το σουσάμι στην επιφάνεια δίνει μια επιπλέον νότα που τα κάνει ακόμα πιο δελεαστικά.

Υλικά για περίπου 30 κριτσίνια:

375 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

225 γρ. τριμμένο καρότο

120 ml ελαιόλαδο

90 ml χλιαρό νερό

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. αλάτι

Σουσάμι για πασπάλισμα

Εκτέλεση:

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C και στρώσε ένα ταψί με λαδόκολλα.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακάτεψε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι.

Πρόσθεσε το τριμμένο καρότο, το ελαιόλαδο και το νερό. Ανακάτεψε καλά μέχρι να σχηματιστεί μια ζύμη που να πλάθεται εύκολα.

Χώρισε τη ζύμη σε μικρά κομμάτια και πλάσε μακριά κριτσίνια. Τοποθέτησέ τα στο ταψί σε απόσταση μεταξύ τους.

Πασπάλισε με σουσάμι και ψήσε για 20-25 λεπτά ή μέχρι να πάρουν ένα χρυσαφένιο χρώμα.

Άφησέ τα να κρυώσουν πριν τα σερβίρεις.

