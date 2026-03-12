Χορταστικά σπαγγέτι φούρνου με κιμά και λιωμένα τυριά

Τα σπαγγέτι φούρνου με κιμά και τυριά είναι ένα πιάτο που συνδυάζει την άνεση του σπιτικού φαγητού με πλούσιες γεύσεις. Ο κιμάς μαγειρεύεται αργά με αρωματικά βότανα και ντομάτα, ενώ τα ζυμαρικά απορροφούν τη σάλτσα, δημιουργώντας ένα ζουμερό αποτέλεσμα που ικανοποιεί όλη την οικογένεια. Η προσθήκη τυριών στην κορυφή δίνει μια χρυσαφένια, λιωμένη κρούστα που ολοκληρώνει το πιάτο.

Ιδανικό για οικογενειακά γεύματα ή για όταν θέλουμε ένα φαγητό που μπορεί να σερβιριστεί ζεστό ή ακόμη και την επόμενη μέρα, καθώς οι γεύσεις αναμειγνύονται ακόμα περισσότερο μετά το ψήσιμο. Η διαδικασία είναι εύκολη και τα αποτελέσματα πάντα εντυπωσιακά, με το άρωμα και τη ζεστασιά του φούρνου να γεμίζουν την κουζίνα.

Υλικά:

400 γρ. σπαγγέτι

400 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

100 ml λευκό κρασί

400 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονσέρβα

1 κουτ. σούπας πελτές ντομάτας

1 κουταλάκι ζάχαρη

1 φύλλο δάφνης

1 κουταλάκι ρίγανη

1/2 κουταλάκι θυμάρι

Αλάτι και πιπέρι, κατά προτίμηση

150 γρ. τυρί μοτσαρέλα, τριμμένη

100 γρ. γραβιέρα, τριμμένη

50 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

Φρέσκος βασιλικός και μαϊντανός για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Βράζουμε τα σπαγγέτι σε αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν al dente και κρατάμε λίγο από το νερό τους.

Σε κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο μέχρι να γίνει διάφανο, προσθέτουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε.

Ρίχνουμε τον κιμά και σοτάρουμε μέχρι να πάρει ομοιόμορφο χρώμα, σβήνοντας με το κρασί και αφήνοντας να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Προσθέτουμε ντομάτα, πελτέ, ζάχαρη, δάφνη, ρίγανη, θυμάρι, αλάτι και πιπέρι και σιγοβράζουμε για 25 λεπτά.

Αφαιρούμε τη δάφνη και ανακατεύουμε τα σπαγγέτι με τη σάλτσα, προσθέτοντας λίγο από το νερό των ζυμαρικών αν χρειάζεται.

Μεταφέρουμε σε λαδωμένο πυρίμαχο σκεύος και πασπαλίζουμε με όλα τα τυριά.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25–30 λεπτά μέχρι να λιώσουν τα τυριά και να σχηματιστεί χρυσαφένια κρούστα.

Αφήνουμε να σταθεί 5 λεπτά, πασπαλίζουμε με βασιλικό και μαϊντανό και σερβίρουμε.

Κεντρική εικόνα: Unsplash

