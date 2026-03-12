Χορταστικά σπαγγέτι φούρνου με κιμά και λιωμένα τυριά
Τα σπαγγέτι φούρνου με κιμά και τυριά είναι ένα πιάτο που συνδυάζει την άνεση του σπιτικού φαγητού με πλούσιες γεύσεις. Ο κιμάς μαγειρεύεται αργά με αρωματικά βότανα και ντομάτα, ενώ τα ζυμαρικά απορροφούν τη σάλτσα, δημιουργώντας ένα ζουμερό αποτέλεσμα που ικανοποιεί όλη την οικογένεια. Η προσθήκη τυριών στην κορυφή δίνει μια χρυσαφένια, λιωμένη κρούστα που ολοκληρώνει το πιάτο.
Ιδανικό για οικογενειακά γεύματα ή για όταν θέλουμε ένα φαγητό που μπορεί να σερβιριστεί ζεστό ή ακόμη και την επόμενη μέρα, καθώς οι γεύσεις αναμειγνύονται ακόμα περισσότερο μετά το ψήσιμο. Η διαδικασία είναι εύκολη και τα αποτελέσματα πάντα εντυπωσιακά, με το άρωμα και τη ζεστασιά του φούρνου να γεμίζουν την κουζίνα.
Υλικά:
- 400 γρ. σπαγγέτι
- 400 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
- 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
- 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
- 100 ml λευκό κρασί
- 400 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονσέρβα
- 1 κουτ. σούπας πελτές ντομάτας
- 1 κουταλάκι ζάχαρη
- 1 φύλλο δάφνης
- 1 κουταλάκι ρίγανη
- 1/2 κουταλάκι θυμάρι
- Αλάτι και πιπέρι, κατά προτίμηση
- 150 γρ. τυρί μοτσαρέλα, τριμμένη
- 100 γρ. γραβιέρα, τριμμένη
- 50 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη
- Φρέσκος βασιλικός και μαϊντανός για το σερβίρισμα
Εκτέλεση:
- Βράζουμε τα σπαγγέτι σε αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν al dente και κρατάμε λίγο από το νερό τους.
- Σε κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο μέχρι να γίνει διάφανο, προσθέτουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε.
- Ρίχνουμε τον κιμά και σοτάρουμε μέχρι να πάρει ομοιόμορφο χρώμα, σβήνοντας με το κρασί και αφήνοντας να εξατμιστεί το αλκοόλ.
- Προσθέτουμε ντομάτα, πελτέ, ζάχαρη, δάφνη, ρίγανη, θυμάρι, αλάτι και πιπέρι και σιγοβράζουμε για 25 λεπτά.
- Αφαιρούμε τη δάφνη και ανακατεύουμε τα σπαγγέτι με τη σάλτσα, προσθέτοντας λίγο από το νερό των ζυμαρικών αν χρειάζεται.
- Μεταφέρουμε σε λαδωμένο πυρίμαχο σκεύος και πασπαλίζουμε με όλα τα τυριά.
- Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25–30 λεπτά μέχρι να λιώσουν τα τυριά και να σχηματιστεί χρυσαφένια κρούστα.
- Αφήνουμε να σταθεί 5 λεπτά, πασπαλίζουμε με βασιλικό και μαϊντανό και σερβίρουμε.
