Το SOLACE Pre-Party στο Universe Athens: μια νύχτα όπου η μόδα, το rave και η κοινότητα συναντήθηκαν

Το περασμένο Σάββατο, το Universe Athens μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης της σύγχρονης club κουλτούρας, καθώς περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για το επίσημο SOLACE Pre-Party, που διοργάνωσε η REJUV.

Η βραδιά αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη ενεργοποίηση πριν από το επερχόμενο SOLACE event, μεταμορφώνοντας τον χώρο σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπου η μόδα, η ηλεκτρονική μουσική, η performance και η κοινότητα συνυπήρξαν.

Σχεδιασμένο ως ένα sexy, fashion-forward club night, το pre-party εξελίχθηκε σε μια πλήρη rave εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια του dancefloor. Το Universe Athens, γνωστό για την υβριδική του ταυτότητα, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι λειτουργεί ως πλατφόρμα όπου μουσική, τέχνη και τεχνολογία συναντώνται, δημιουργώντας έναν χώρο συλλογικής εμπειρίας και δημιουργικής έκφρασης.

Από νωρίς το βράδυ, η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μια ουρά που εκτεινόταν έξω από το venue επιβεβαίωνε το έντονο ενδιαφέρον του κοινού. Στο εσωτερικό, αποχρώσεις ροζ και μωβ φωτός πλημμύριζαν τον χώρο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ταυτόχρονα οικεία και εκστατική, που επέτρεπε στους παρευρισκόμενους να εκφραστούν ελεύθερα.

Μια κοινότητα σε κίνηση

Το SOLACE Pre-Party δεν ήταν απλώς μια νυχτερινή έξοδος· ήταν μια γιορτή της κοινότητας και της αυτοέκφρασης. Οι επισκέπτες έφτασαν φορώντας τις πιο τολμηρές και προσωπικές εκδοχές του στυλ τους, μετατρέποντας τον χώρο σε μια ζωντανή πασαρέλα δημιουργικότητας.

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι η βραδιά δημιούργησε ένα περιβάλλον στο οποίο FLINTA, queer και gender-diverse κοινότητες μπορούσαν να εκφραστούν ελεύθερα. Πολλοί επέλεξαν να αποκαλύψουν το σώμα τους, να πειραματιστούν με φόρμες και σιλουέτες και να φορέσουν looks που αντανακλούσαν την αυθεντική τους ταυτότητα, χωρίς φόβο κριτικής ή προκατάληψης.

Η μόδα αποτέλεσε κοινή γλώσσα μέσα στο πλήθος. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους φορούσαν δημιουργίες σχεδιαστών που έχουν ήδη παρουσιαστεί μέσα από το οικοσύστημα του SOLACE, όπως Thira Taf, Simia, Dear by Agapitos, Reconstructed, The Lost Kids, Reflection, Metallaxis και άλλοι. Τα κομμάτια τους κινούνταν μέσα στο πλήθος ως ζωντανές προεκτάσεις της δημιουργικής κοινότητας που το SOLACE επιδιώκει να ενισχύσει.

Μια performance μόδας για τη μεταμόρφωση

Μια από τις πιο έντονες στιγμές της βραδιάς ήταν η συμβολική fashion performance σε σκηνοθεσία της Τζο Λατα, η οποία καθήλωσε το κοινό.

Στο κέντρο της σκηνής στεκόταν ένα μοντέλο η Yeva, περικυκλωμένο από μια επιβλητική κρινόλινη κατασκευή, από την οποία κρέμονταν ρούχα των Thira Taf και Simia σαν αντικείμενα που περίμεναν να ενεργοποιηθούν. Στο πάτωμα γύρω της απλωνόταν νάιλον ύφασμα, σχηματίζοντας κύματα που δημιουργούσαν την αίσθηση μιας θάλασσας.

Μοντέλα: Τζο, Γιέβα, Γαβριήλ, Μαρίνα, Έρρικα, Κωνσταντίνα, Ράνια, Νεφέλη

Styling: Δημήτρης Πάλο & Ράνια

Μέσα από αυτά τα κύματα εμφανίστηκαν οι performers. Τα μοντέλα εμφανίστηκαν αρχικά σχεδόν γυμνά, φορώντας μόνο βασικά εσώρουχα, σε μια κατάσταση ευαλωτότητας που συμβόλιζε την αρχική μορφή πριν τη μεταμόρφωση.

Ένα-ένα πλησίαζαν την κρινόλινη φούστα και επέλεγαν τα ρούχα τους, ντυνόμενα αργά μπροστά στο κοινό. Η πράξη του ντυσίματος λειτουργούσε σαν τελετουργία – μια διαδικασία όπου το σώμα, το ένδυμα και η ταυτότητα συνδέονταν.

Στο μεταξύ, το κεντρικό μοντέλο παρέμενε ακίνητο, φορώντας τεράστια αποδομημένα φτερά, που έμοιαζαν να συμβολίζουν ταυτόχρονα περιορισμό και πιθανότητα απελευθέρωσης.

Καθώς οι performers ολοκλήρωναν τη μεταμόρφωσή τους, σχημάτισαν έναν κυκλικό σχηματισμό γύρω της – μια κινούμενη τροχιά νέων ταυτοτήτων. Στη συνέχεια άρχισαν να συλλέγουν τα κύματα νάιλον από το πάτωμα, συνθέτοντας κομμάτι-κομμάτι μια τεράστια φούστα γύρω από το κεντρικό σώμα.

Σε εκείνη τη στιγμή η performance μεταμορφώθηκε. Το μοντέλο στο κέντρο άρχισε να κινείται. Τα φτερά άνοιξαν, η στατικότητα διαλύθηκε και η μορφή απελευθερώθηκε από την κατασκευή που την περιόριζε.

Το έργο συμβόλιζε τη μεταμόρφωση μέσα από τη συλλογικότητα – μια διαδικασία όπου η ταυτότητα, το σώμα και η μόδα αναδομούνται μέσω της κοινότητας.

Ο ήχος της νύχτας

Τη μουσική ταυτότητα της βραδιάς διαμόρφωσε ένα lineup καλλιτεχνών που κράτησε το dancefloor σε συνεχή ένταση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι:

DBBD

Amor Satyr

DJ Spit

Evissimax

DJ Egoshooter1000

MAXImum

Fiama

Troy Violens

Οι ήχοι τους δημιούργησαν μια δυναμική διαδρομή μέσα στη σύγχρονη club κουλτούρα, οδηγώντας το κοινό σε μια εμπειρία συνεχούς κίνησης και ενέργειας.

Από το rave στο SOLACE

Η ενέργεια της βραδιάς λειτούργησε ως προοίμιο για το επόμενο κεφάλαιο του SOLACE.

Αυτή την Κυριακή στο Ωδείο Αθηνών, από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 22:00 το βραδύ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να βιώσει το πλήρες SOLACE experience, σε έναν από τους πιο εμβληματικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.

Με ελεύθερη είσοδο, το event θα παρουσιάσει μια επιμελημένη επιλογή από ανεξάρτητους σχεδιαστές, καλλιτέχνες και δημιουργούς, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει μοναδικά fashion pieces, unique jewellery, αντικείμενα και δημιουργίες που δύσκολα συναντά κανείς στο συμβατικό retail περιβάλλον.

Το SOLACE συνεχίζει να λειτουργεί ως πλατφόρμα για αναδυόμενους designers και ανεξάρτητες δημιουργικές φωνές, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η μόδα, η τέχνη και η κοινότητα συνδέονται μέσα από την άμεση εμπειρία.

Αν το pre-party απέδειξε κάτι, είναι ότι η κοινότητα γύρω από το SOLACE είναι ήδη ζωντανή.

Και αυτή την Κυριακή, στο Ωδείο Αθηνών, η εμπειρία συνεχίζεται.

SOLACE

-Ωδείο Αθηνών

-12:00 – 22:00

-Free Entrance

Φωτογραφίες: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης, Snappy