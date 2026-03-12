Kylie Jenner: Mιλά για τα σχέδιά της να αποκτήσει περισσότερα παιδιά

Η Kylie Jenner μιλά για τα σχέδιά της να αποκτήσει περισσότερα παιδιά, θέλοντας πρώτα να αφιερωθεί στην καριέρα της πριν μπει στα 30

Η Kylie Jenner μοιράστηκε τα σχέδιά της για το μέλλον της οικογένειάς της, αποκαλύπτοντας πως θα ήθελε να αποκτήσει περισσότερα παιδιά, μετά από δύο χρόνια. Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Vanity Fair, η 28χρονη επιχειρηματίας και influencer μίλησε για την επόμενη περίοδο της ζωής της πριν «πατήσει» τα 30, δηλώνοντας ότι θέλει να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της, στη δουλειά της και στα δύο παιδιά της, πριν κάνει κι άλλα.

Η influencer εξήγησε χαρακτηριστικά: «Στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας των 20 μου θέλω να επικεντρωθώ σε μένα, στις επιχειρήσεις μου, στη δουλειά μου, στα ταξίδια με τα παιδιά μου και στο να απολαμβάνω τον χρόνο μαζί τους», αναφερόμενη στην 8χρονη κόρη της, Stormi Webster, και στον 4χρονο γιο της, Aire Webster. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και μετά θέλω να κάνω κι άλλα παιδιά».

Η οικογένεια και οι σχέσεις της

Η Kylie Jenner έγινε μητέρα για πρώτη φορά το 2018, αποκτώντας τη Stormi με τον τότε σύντροφό της, τον ράπερ Travis Scott. Τέσσερα χρόνια αργότερα γεννήθηκε ο γιος τους, Έιρ. Το ζευγάρι χώρισε στις αρχές του 2023, και λίγο αργότερα η Jenner έκανε σχέση με τον ηθοποιό Timothée Chalamet.

Σε συνέντευξή του στη Vogue τον Νοέμβριο του 2025, ο ηθοποιός είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδιά βρίσκεται «στον ορίζοντα», υπονοώντας ότι η νέα φάση της ζωής της Kylie μπορεί να περιλαμβάνει περαιτέρω επέκταση της οικογένειάς της.

Με αυτή τη συνέντευξη, η Kylie Jenner αφήνει να φανεί ότι προτεραιότητά της είναι η οικογένεια, τα παιδιά και η προσωπική της ζωή, ενώ σχεδιάζει με υπομονή το μέλλον της πριν μπει στην επόμενη δεκαετία της ζωής της.

