Θες το glass skin της Katy Perry; Αυτές οι 5 μάσκες προσώπου θα σε βοηθήσουν να το πετύχεις

Η Katy Perry δείχνει πώς μια μάσκα ενυδάτωσης μπορεί να μετατρέψει κάθε στιγμή σε mini spa, χαρίζοντας φρεσκάδα και λάμψη στο πρόσωπο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Katy Perry πρόσφατα μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το αμάξι της, φορώντας μια μάσκα ενυδάτωσης προσώπου, και οι θαυμαστές της έσπευσαν να σχολιάσουν. Το post της αναδεικνύει μια τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος: οι μάσκες προσώπου ως γρήγορο, εύκολο και αποτελεσματικό beauty trick για καθημερινή περιποίηση, ακόμα και όταν βρισκόμαστε εκτός σπιτιού.

Χαρίζουν άμεσα φρεσκάδα και απαλότητα, ενώ επαναφέρουν τη χαμένη υγρασία από κλιματισμό ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Πολλές είναι εμπλουτισμένες με βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, που καταπολεμούν τα πρώτα σημάδια γήρανσης και προσφέρουν στο πρόσωπο μια λαμπερή και αναζωογονημένη όψη.

Η Katy Perry δείχνει ότι η φροντίδα της επιδερμίδας δεν χρειάζεται να περιορίζεται στο σπίτι ή να απαιτεί πολύ χρόνο. Ακόμα και σε μια διαδρομή με το αυτοκίνητο, μπορεί να λειτουργήσει σαν mini spa, προσθέτοντας ενέργεια και φυσική λάμψη που διαρκεί όλη την ημέρα.

Οι ειδικοί συνιστούν να διαλέγουμε ένα τέτοιο προϊόν ανάλογα με τις ανάγκες της επιδερμίδας: μάσκες με υαλουρονικό οξύ για ξηρό δέρμα, με βιταμίνη C για θαμπή όψη, και με αλόη ή καλέντουλα για ευαίσθητο. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε στιγμή φροντίδας, ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο, όπως δείχνει η Katy Perry, μπορεί να μετατραπεί σε ένα μικρό, απολαυστικό spa που αφήνει την επιδερμίδα αναζωογονημένη και λαμπερή.

BIOTEN

Biodance

Glow Recipe

Dr. Jart+

Missha

