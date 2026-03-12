Fashion 12.03.2026

Suede jacket: To ανοιξιάτικο πανωφόρι που λατρεύει κάθε chic γυναίκα

suede_jacket
Τα σουέντ τζάκετ με κουμπιά ξεχωρίζουν αυτή την άνοιξη, συνδυάζοντας κομψότητα, άνεση και ευελιξία για κάθε σύνολο
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα τζάκετ από σουέντ με κουμπιά αναδεικνύονται σε ένα από τα πιο δημοφιλή πανωφόρια για την άνοιξη του 2026. Η κλασική γραμμή που θυμίζει πουκάμισο συνδυάζεται με την πλούσια υφή του υλικού, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα σε κομψότητα και άνεση. Ακόμη και τα πιο απλά σύνολα αποκτούν μια διακριτική αίσθηση φινέτσας όταν φοριούνται με αυτό το κομμάτι.

Η πρακτικότητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του. Λειτουργεί εξίσου καλά ως ελαφρύ πανωφόρι για τις πιο ζεστές ημέρες ή ως βασικό στοιχείο που ολοκληρώνει ένα σύνολο. Φορεμένο ανοιχτό πάνω από T-shirt και τζιν προσφέρει casual, καλοσχηματισμένη εμφάνιση, ενώ κλειστό και συνδυασμένο με παντελόνι ή φούστα προσδίδει πιο περιποιημένο στυλ. Η απαλή υφή του σουέντ φέρνει επίσης μια διακριτική retro νότα, που ταιριάζει με τις σημερινές τάσεις σε polished και slightly vintage outfits.

suede_jacket
https://www.instagram.com/_jessicaskye/

Οι αποχρώσεις που ξεχωρίζουν είναι γήινες και ζεστές, όπως ταμπά, σοκολατί και ανοιχτά καφέ, που συνδυάζονται εύκολα με βασικά κομμάτια και άλλα αξεσουάρ. Η δυνατότητα συνδυασμού με τζιν, φούστες ή layering κομμάτια το καθιστά εξαιρετικά ευέλικτο. Παράλληλα, η δομή και η εφαρμογή του εξασφαλίζουν ότι κάθε εμφάνιση δείχνει προσεγμένη χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

suede_jacket
https://www.instagram.com/maimy_pea/

Το σουέντ τζάκετ με κουμπιά αποτελεί ένα κομμάτι που συνδέει κλασικότητα και σύγχρονο στυλ με φυσικό τρόπο. Η ικανότητά του να προσαρμόζεται σε διαφορετικά outfits και περιστάσεις το καθιστά βασικό στοιχείο της σεζόν, έτοιμο να αναβαθμίσει κάθε σύνολο και να προσφέρει άνεση, κομψότητα και διακριτική λάμψη.

Κεντρική Εικόνα: @tia_dewitt

Fashion fashion trends Άνοιξη
