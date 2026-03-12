TV 12.03.2026

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ξεκίνησε τα γυρίσματα του «The Quiz with Balls» με την Κατερίνα Γερονικολού (φωτογραφίες)

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής δουλεύει σε έντονους ρυθμούς για την προετοιμασία της εκπομπής, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Βέλγιο, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα για το νέο game show του ΣΚΑΪ με τίτλο «The Quiz with Balls!». Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα διασκεδαστικό τηλεοπτικό format που έχει ήδη σημειώσει επιτυχία σε πολλές χώρες, συνδυάζοντας ερωτήσεις γνώσεων με χιούμορ, ένταση και αρκετές απρόβλεπτες στιγμές.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής δουλεύει σε έντονους ρυθμούς για την προετοιμασία της εκπομπής, ωστόσο στο πλευρό του σε αυτό το ταξίδι βρίσκεται και η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού.

https://www.instagram.com/katerina_geronikolou/

Διάβασε επίσης: Σαρωτικές αλλαγές στο πρόγραμμα του Open – Ποιες εκπομπές μετακινούνται

Η ηθοποιός, μάλιστα, εκμεταλλεύτηκε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα για να επισκεφθεί το εντυπωσιακό στούντιο της παραγωγής και να μοιραστεί στιγμιότυπα από τα παρασκήνια με τους ακόλουθούς της στα social media.

https://www.instagram.com/katerina_geronikolou/

Σε φωτογραφίες που ανέβασε, φαίνεται να ποζάρει μέσα στον χώρο όπου πραγματοποιείται το παιχνίδι, δείχνοντας πόσο της άρεσε το concept της εκπομπής. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Το νέο, αγαπημένο μου παιχνίδι!».

Το «The Quiz with Balls!» αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο ξεχωριστές προσθήκες στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ τη νέα σεζόν. Το παιχνίδι δεν βασίζεται μόνο στις γνώσεις των παικτών, αλλά δοκιμάζει και την ταχύτητα αντίδρασης, την ψυχραιμία τους και φυσικά το χιούμορ τους, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο ένταση και διασκέδαση.

https://www.instagram.com/gtsimitselis/

Διάβασε επίσης: Αυτές είναι οι σειρές που παίρνουν το πράσινο φως για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

The Quiz with Balls! ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ ΣΚΑΪ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Ο Akylas εισβάλλει σε επιτυχημένη σειρά της ΕΡΤ

Μπέττυ Μαγγίρα: Σε συζητήσεις με την ΕΡΤ για νέα εκπομπή μετά το Sing for Greece

Σαρωτικές αλλαγές στο πρόγραμμα του Open – Ποιες εκπομπές μετακινούνται

Αυτές είναι οι σειρές που παίρνουν το πράσινο φως για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν

Το ΕΚΚΟΜΕΔ φέρνει τον David Attenborough σε όλα τα σχολεία

Mega: Αυτή είναι η πρωταγωνίστρια της νέας σειράς του Αντρέα Γεωργίου

Νίκος Μουτσινάς: Ξεκίνησε τα γυρίσματα για το νέο τηλεπαιχνίδι του Star, Lingo – Η πρώτη φωτογραφία

Χρήστος Φερεντίνος: Απαντά πρώτη φορά για τη διαφήμιση με την Κατερίνα Καραβάτου

Σούπερ Ήρωες: Η πρεμιέρα, η υπόθεση και οι πρωταγωνιστές της νέας κωμωδίας του ΑΝΤ1

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

ΑΙΧΜΕΣ: Ευφάνταστα σενάρια ικανά να επιδοτηθούν και από το ΕΚΚΟΜΕΔ!

ΑΙΧΜΕΣ: Ευφάνταστα σενάρια ικανά να επιδοτηθούν και από το ΕΚΚΟΜΕΔ!

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί