Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ξεκίνησε τα γυρίσματα του «The Quiz with Balls» με την Κατερίνα Γερονικολού (φωτογραφίες)

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Βέλγιο, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα για το νέο game show του ΣΚΑΪ με τίτλο «The Quiz with Balls!». Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα διασκεδαστικό τηλεοπτικό format που έχει ήδη σημειώσει επιτυχία σε πολλές χώρες, συνδυάζοντας ερωτήσεις γνώσεων με χιούμορ, ένταση και αρκετές απρόβλεπτες στιγμές.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής δουλεύει σε έντονους ρυθμούς για την προετοιμασία της εκπομπής, ωστόσο στο πλευρό του σε αυτό το ταξίδι βρίσκεται και η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού.

Η ηθοποιός, μάλιστα, εκμεταλλεύτηκε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα για να επισκεφθεί το εντυπωσιακό στούντιο της παραγωγής και να μοιραστεί στιγμιότυπα από τα παρασκήνια με τους ακόλουθούς της στα social media.

Σε φωτογραφίες που ανέβασε, φαίνεται να ποζάρει μέσα στον χώρο όπου πραγματοποιείται το παιχνίδι, δείχνοντας πόσο της άρεσε το concept της εκπομπής. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά: «Το νέο, αγαπημένο μου παιχνίδι!».

Το «The Quiz with Balls!» αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο ξεχωριστές προσθήκες στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ τη νέα σεζόν. Το παιχνίδι δεν βασίζεται μόνο στις γνώσεις των παικτών, αλλά δοκιμάζει και την ταχύτητα αντίδρασης, την ψυχραιμία τους και φυσικά το χιούμορ τους, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα γεμάτο ένταση και διασκέδαση.

